Ik heb een badkamerkastje uitgemest, daarna bagels gemaakt, en ’s avonds nog wat heerlijke artisanale mondkapjes in elkaar genaaid

Ik doe momenteel aan ‘Lockdown XL’, dat is een vernieuwend concept waarbij je zo veel mogelijk cliché-lockdownactiviteiten in één dag propt. Zo heb ik gisteren een badkamerkastje uitgemest, daarna bagels gemaakt (volkoren ook nog), en ’s avonds nog wat heerlijke artisanale mondkapjes in elkaar genaaid. Dat laatste zag ik als een knieval, een erkenning van het feit dat we die dingen nog jaren nodig zullen hebben.

Ook deed ik het volgende – probeer niet meteen te oordelen. Ik had (inmiddels vrij lang geleden) een flesje bodylotion gekocht in Japan. Fijn spul, zonder parfum, maar het was bijna op. Nu heb ik, en dat schaar ik dus ook maar even onder het vernieuwende concept Lockdown XL, in de supermarkt een fles parfumloze bodylotion gekocht. Die heb ik leeg geknepen in het Japanse flesje. Dat zit nu weer vol, waardoor het minder lang geleden lijkt dat ik in Japan was. Nogmaals: niet meteen oordelen.