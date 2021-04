Hé, daar rent Johan Cruijff, denk ik, bij die dribbel in de 63ste minuut. Het is alsof Cruijff via de vlizotrap uit de hemel is afgedaald voor een zaterdags wandelingetje in het park. Het gebeurt vlak voor de tweede treffer van Barcelona in de bekerfinale tegen Athletic Bilbao.

Jaja, ik heb echt geprobeerd om niet te denken dat Johan Cruijff daar liep. Maar dat is dus niet gelukt. Het ging vanzelf. Frenkie de Jong verovert de bal op een druk middenveld op de rechterflank en vertrekt voor een dribbel, voor een avontuur dat hem voert naar de hoek van het veld. Tien aanrakingen. Alleen al hoe hij de bal afpakt, is zo sierlijk. Lichaam ertussen gedraaid. Kost nauwelijks kracht.

Dan binnenkant, buitenkant, rechts, links; het hele scala aan basistechniek komt voorbij, op volle snelheid, verpakt in gemak. Hij omzeilt tegenstanders met de buitenkant, buitenom, zoals Cruijff het één miljoen keer deed, speelt Balenziaga met een speels tikje met buitenkant rechts door de benen en is dan dus ergens diep op de flank beland. Wat nu? Even kijken. Bal naar Pedri en dan gaat het weer snel. Lenglet, Alba op links. En dan is De Jong alweer in het centrum om de voorzet na de stuit knap in te koppen.

Hij lacht, knuffelt en vormt met zijn vingers een hartje en de letter M, want zijn vriendin Mikky is jarig en ze had een doelpunt gevraagd. Wie is hij dan om te weigeren? En dat is maar één fase van zijn demonstratie. Ach, de voorzet voor de openingstreffer van Griezmann, zo strak en perfect.

Zijn slidings, zoals Cruijff ze uitvoerde, met gebogen been, vooral glijden over de billen, niet over de rug. Ondertussen kijken, meteen opstaan en weg. Of de 3-0, de dubbele combinatie met Messi. Eerst met de punt van de voet, dan even inhouden en precies op tijd meegeven. Pure kunst.

Begonnen als rechtshalf en overal mogen zijn, dan is hij op zijn best. Hij krijgt een 10 in Spanje en dat is terecht. Vaker bij het doel komen en scoren, dat vraagt trainer Koeman van hem. Hij luistert. Natuurlijk, zo dominant is hij lang niet altijd, maar Frenkie de Jong is een voetballer die cynisme naar een andere wereld verjaagt.

Hij is de lach van het voetbal, in een wereld met veel clubs die wachten tot de tegenstander een fout maakt en profiteren. Voor die stijl zijn genoeg liefhebbers te vinden, maar ik houd van voetbal om het spel, om de schoonheid en de betovering, de ontspanning en de durf tot aanvallen.

Op T-shirts bij de huldiging staat dat de eerste prijs van een nieuw era binnen is. Frenkie en co willen tijdens het kinderpartijtje op de foto met meester Messi, het icoon van de vorige era die misschien nog een paar jaartjes het nieuwe tijdperk in dribbelt.

Frenkie is gezegend met Messi, maar Messi is ook gezegend met Frenkie. En dan liet De Jong en passant Johan Cruijff even herleven, voordat die weer de trap naar boven nam.