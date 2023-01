Ik heb altijd een zwak voor oplichters gehad, maar op een gegeven moment waren Pablo’s charmes sleets geworden

‘Centraal in ons leven staat de kwestie van onze menselijke relaties’, schrijft Natalia Ginzburg in een essay getiteld ‘Menselijke relaties’. Waaraan ze toevoegt dat de menselijke relatie zich kan aandienen als ‘een duidelijke kwestie’ of als ‘een vaag pijnpunt’.

Jaren geleden – eind 20ste eeuw – onderhield ik een menselijke relatie met een oplichter genaamd Pablo. Ik heb altijd een zwak voor oplichters gehad, maar op een gegeven moment waren zijn charmes sleets geworden. We werden vijanden.

Na jaren stilte stemde Pablo in de zomer van 2016 toe om zich met mij te laten interviewen door Guinevere Claeys, in het kader van een serie artikelen over verbroken vriendschappen voor De Standaard.

Pablo had een hond, waaraan een partner vastzat. Hij bleek ook nog altijd in de kunsthandel te zitten, dé subcultuur voor oplichters. Uit een fatale combinatie van sentimentaliteit en nieuwsgierigheid zei ik dat we nog één bibliofiele uitgave samen konden maken. Over paarden.

Aanvankelijk zou Vincent Mentzel meedoen, maar die haakte af. Vincent is niet alleen charmante kerel en een uitstekende fotograaf, maar ook een verstandige man. Pablo begon me te stalken – per e-mail dus onschuldig – en later te bedreigen. De lust om een paardenverhaal te schrijven doofde.

In september 2021 kreeg ik bericht van de rechtbank in New York dat Pablo tienduizend dollar schadevergoeding eiste omdat het beloofde paardenverhaal nooit was ingeleverd.

Ik nam een advocaat in de arm die naar de prachtige naam Dan S. Perlman luisterde, maar toen we op 22 december naar de rechtbank togen bleek de zaak te zijn verdaagd. Kort daarop zei Dan: ‘Laten we hem 4.500 dollar bieden, dan zijn we ervan af.’

‘Jij bent mijn advocaat,’ antwoordde ik. ‘Jij zult het weten.’ Je moet je advocaat namelijk altijd te vriend houden.

Pablo accepteerde de 4.500 dollar. Zo werd een vaag pijnpunt een duidelijke kwestie.