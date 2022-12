Ik had wel geprobeerd al het sentiment buiten de deur te houden, maar er was geen beginnen aan

Eva en haar dochter kuieren van winkel naar winkel, met de schemer op hun hielen.

Een dinsdag in december, met een mengeling van vermoeidheid en opwinding gingen we op het einde af. In het dorp begon het dagelijks gejakker te wijken voor allerhande vieringen, al dan niet commercieel ingegeven, en met Sint-Maarten en de musical achter de kiezen, een evenement waar wekenlang met ups en downs naar toe was geleefd, stevenden we nu af op Sinterklaasavond, met toenemende binnenpretjes tussen ouders, en kinderen die inmiddels witter zagen dan de baard van de goedheiligman.

Alleen Frida, die bleef haar kalme zelf. Op weg naar de bakker had ze naar de feestverlichting gewezen die de gemeente aan de lantaarnpalen had bevestigd, kunststof decoraties in de vorm van ijsjes, of vlammen, maar net wie je het vroeg. ‘Oeeee’, had ze zonder woorden gezegd, kijk dan mama, er hangt iets nieuws, en ik had me verbaasd dat ze het verschil had opgemerkt. Ze waren er dagelijks, deze proeven van voortgang, van nieuwe neurologische verbindingen, dingen die ze in de smiezen had zonder dat ik dat in de smiezen had, en wanneer ze ’s avonds tegen me aanzat, haar hoofd tegen mijn borst, samen kijkend naar de poppetjes op televisie, de dag eindelijk tot stilstand gekomen, vroeg ik me af wat ze nog meer wist. ‘Mooi hè’, zei ik terwijl we langs de decoraties kuierden. ‘IJsjes van licht.’ Even later zei ze ‘Tot ziens’ tegen de eigenares van de slijterij, ik was de enige die dat verstond.

Zo slenterden we de dag door.

Boodschappen doen, de was ophangen, samen oversteken, even naar de bak voor het oud papier. Dat laatste kon niet langer met haar oudere zusters, er zat altijd wel een tekening of een knutselwerkje tussen de kranten gemoffeld, ik moest wel, er waren dagen dat ze meer produceerden dan hun plakboeken konden herbergen, maar in mijn verontwaardiging (‘Hoe komt die daar nou terecht?’) geloofden ze allang niet meer, en omdat zij niet meer werden gedwarsboomd door een gebrek aan woorden kreeg ik dat te horen ook.

Frida stelde zich tevreden met kijken, en helpen. Snipper in de vuilnisbak. Knijper in de wasmand. Handdoek pakken, iets onzichtbaars wegpoetsen, daarna tevreden de handen afkloppen, zo, dat was ook weer gedaan. Het schoot niet op maar haar gedrag was voorbeeldig, een levensfase zonder grote verwachtingen, en daardoor des te aantrekkelijker.

Ook nu, van winkel naar winkel kuierend met de schemer op onze hielen, bracht ze de vertedering met zich mee die mensen aan hun eigen volle jaren deden denken – de eerste stapjes, dat koddige gewaggel, het volle vertrouwen in alles en iedereen, de uren zonder slaap uitgewist, verdwenen, vergeten, ik zag het gebeuren, bij het aaien van de pluchen ijsbeer bij de bloemenwinkel, het gezwaai naar de slagersvrouw.

Ondertussen hoorde ik de oudste dochter het bestaan van Sinterklaas verdedigen tegenover een afvallige klasgenoot, en zong de middelste met Elton Johns I’m still standing mee, zuiver en zonder schroom. Ik had het wel geprobeerd, al het overbodige sentiment buiten de deur te houden, maar op momenten als deze was er geen beginnen aan, met grote halen werd de lyriek erop gemetseld, laag voor laag, een liedje, een lichtinval, ik liet het maar komen en legde me neer, de poes aan mijn voeten, een praktische manier om eraan toe te geven.

En zo naderde ook dit jaar de ontknoping. Altijd in beetjes, nooit op gezette tijden en zeker niet op het moment zelf, met Oud en Nieuw viel er niets meer te janken.

We waren al bijna thuis toen Frida opnieuw naar iets wees. We hurkten, we hadden de tijd.