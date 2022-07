Je hebt twee soorten graffiti: vandalisme en kunst. Dus toen zoon nr. 2 bekendmaakte dat hij ‘graffiti wou’, wilde ik even peilen welke richting we insloegen. Maar eerst moest ik hem corrigeren, want hij sprak graffiti uit zoals zo veel Nederlanders, die het Italiaanse woord op z’n Engels denken uit te spreken, met de klemtoon op de eerste lettergreep. Dat betekent zwaartekracht, verzekerde ik hem. In het Engels spreekt men het keurig Italiaans uit, met de klemtoon op de tweede lettergreep: het is immers ook spaGHEtti, niet SPAghetti. Ik nam de gelegenheid meteen te baat om zijn uitspraak van Lamborghini recht te zetten, dat immers dezelfde ‘gh’ heeft als voornoemde spaghetti, dus is het niet Lambordzjini maar Lamborkini.

Als u denkt: Jezus zeiksnor, waar héb je het over, kan ik alleen maar aanvoeren dat ik ben opgegroeid in de eeuwenoude Van-Luyntraditie van onuitstaanbare wijsneuzerij, door mijn vader doorgegeven aan mij, en nu door mij aan mijn kinderen. Iemand moet het doen, anders sterft het uit.

Afijn, nadat ik mijn zoon alle levenslust had ontnomen met deze correcties, herhaalde hij zijn verzoek om spuitverf. Hij was al een tijdje graffitiletters aan het tekenen op papier, en nou wou hij het voor het eggie proberen.

Ik was niet happig, want ik heb pijnlijke herinneringen aan mijn eigen vandalistische verleden. Ik had vroeger een vriendje en een stift, en meer is er voor galg en rad niet nodig. Wij hadden een heuse tag: GT. Hij heette Goof, en ik heette Thomas. De aandachtige lezer zal dan snappen waarom onze tag GT luidde. Ja, het is een doordenkertje hoor.

We kalkten deze twee letters op alles wat niet bewoog: muren, brugleuningen, stoplichten enzovoorts. Hier zou ik willen aanvoeren dat ik pas 10 jaar oud was, maar ik was al 13. Dat is oud genoeg om het verschil te weten tussen kwajongen en eikel.

Het werd erger. Goof begon vrij specifieke locaties uit te kiezen: eerst bekladden we de gymzaal van onze school, toen het huis van de logopedist die hem van zijn stotteren probeerde af te helpen, toen de auto van de nieuwe vriend van zijn moeder. Het werd duidelijk dat hij een appeltje te schillen had met deze en gene. Ik vond het allemaal prachtig.

Op een gegeven moment moest zijn tandarts eraan geloven. Die had een mooie, grote koperen naamplaat naast zijn voordeur, waar Goof ‘tandebeul’ (sic) op schreef. We werden betrapt door de vrouw van de tandarts, en hoewel we ons uit de voeten konden maken was Goof herkend, en zo bereikte het nieuws mijn ouders. Ik bekende rap en maakte in paniek de fout te vertellen over onze GT-tag. Niet lang daarna stond ik met een schuurlapje en een emmertje sop onze tag van de halve stad af te schrobben. Ik voel nog steeds de warme gloed van schaamte door mijn lijf stromen als ik eraan denk.

Tegenwoordig zijn er graffiticursussen, kun je professionele graffitici bestellen om je garagedeur op te leuken, en kun je googlen waar het bekladden wordt gedoogd. Dat laatste deden we, en zo stonden we een week later zijn naam te spuiten op betonnen brugpeilers die dienstdeden als urban-kunstgalerie. Het was er prachtig en kleurrijk, en niemand die ons kon betrappen, want het mocht gewoon.