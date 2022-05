Ik had geen enkele ervaring met zeevruchten. Met een notenkraker probeerde ik de meest schitterende wezens te vernietigen

Het was de sfeer, denk ik. De zon, het strand, de oceaan. Even weg uit het veganistische gezin ook, waarin we een week te gast waren. Maar vooral omdat onze dochter toch ook eens moest leren wat zeevruchten zijn, bestelde ik bij het leuke restaurant op het strand een grote schaal voor het gezin. Zoiets, dacht ik, hoorde bij de opvoeding.

Maar waarom, vroeg ik me al snel af – we konden moeilijk doorgaan met het leeggrazen van de oceanen. En was ik zelf soms met zeevruchten opgevoed? Nee, ik kom uit Emmen en ben opgegroeid in de jaren zeventig en tachtig, het meest bijzondere dat wij kregen was natte nasi en doorgekookte macaroni met ham uit blik en flink wat Maggi eroverheen. Dat was natuurlijk niet te vreten en je kon mijn ouders dan ook weleens zachtjes horen zeggen, als het onderwerp ter sprake kwam: ‘Wij houden thuis niet zo van buitenlands eten.’

Geen enkele ervaring had ik met die zeevruchten, een allergische reactie na een salade met garnalen op Mallorca daargelaten, ergens in de jaren tachtig. En als student heb ik ook eens een paar langoustines uitgekotst in het gras naast de tent, die we laag op een heuvel aan de kust van Normandië hadden opgezet, dicht aan het water. ’s Nachts dweilde de vloed het hoopje braaksel op, net als een belangrijk deel van de kampeerspullen.

Ik wist niet eens hoe je die dingen moest eten, of hoe je de eetbare delen uit die schilden tevoorschijn moest halen. Dat kon je ook wel zien aan hoe ik met een bijgeleverde notenkraker de meest schitterende wezens probeerde te vernietigen. Het ging steeds mis. Ik kraakte en kraakte, gebruikte al mijn kracht, maar er ging niets kapot, of alles tegelijk, zodat er een oneetbare smurrie overbleef, waar ik zachtjes sorry tegen zei.

Mijn vriendin haalde rillend een slak uit zijn huisje, het dier floepte eruit als de inhoud van een oude puist; ze moest bijna overgeven. ‘Ach’, zei ik, ‘zie je dat? Dat bruine schildje aan zijn staart? Dat is zijn deurtje. Daar trekt-ie normaal gesproken zijn huisje mee achter zich dicht.’ Intussen slikte onze dochter een oester door en liet zich huiverend tegen de rugleuning van de stoel vallen, waarna ze met stoel en al achterover in het zand viel, en ik stond daar in al mijn middelbaarheid aan dat tafeltje met een kreeft tussen de delen van de notenkraker voor mijn gezicht en het plotselinge gevoel dat het terugvocht – kon dat eigenlijk? Kan een halve kreeft nog voelen? In kokend water houden ze het uitstekend vol, herinnerde ik me – en smeet het arme dier, vlak voordat het mij aanviel, met een grote zwaai van beide armen in het afvalemmertje.

Ik ging zitten en greep naar mijn glas. ‘Ik moest toch zo nodig laten zien wat zeevruchten zijn?’, zei ik. ‘Nou, nu weet je het, verdomme.’