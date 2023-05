Het is altijd goed aan Ingeborg Bachmann en haar beroemde minnaars te denken (Max Frisch en Paul Celan) en als je daarvoor naar Montauk moet, het zij zo.

Montauk is het oostelijkste puntje van Long Island, tevens het decor van de gelijknamige novelle van Max Frisch, waarin hij over zijn affaire met Bachmann schrijft. Ik meen dat hij in die novelle beweert dat je vanaf Montauk Europa kunt zien liggen.

In de zomer van 2015 was ik voor het laatst op het oostelijkste puntje van Long Island geweest, ik huurde toen een peperdure hotelkamer die uitkeek op een parkeerterrein.

Afgelopen week keerde ik terug en hoewel we in het voorseizoen zaten, kreeg ik weer een kamer met uitzicht op een parkeerplaats. (Als de mens deel uitmaakt van de natuur, en dat doet hij uiteraard, dan ook zijn producten. Het asfalt is eveneens natuur. Te midden van het asfalt bloeide een boom.)

’s Avonds aten wij in het restaurant van de Montauk Yacht Club dat Showfish heette, een uitstekende naam, en ons kind blies leven in het restaurant met gejammer om pasta.

De Showfish was verder uitgestorven. Personeel liep onthecht langs lege tafels en veinsde met verve dat het later druk zou worden. Het gejammer verzachtte de leegte.

Nadat de pasta was verorberd werden we uitgewuifd door een ober die op een surfinstructeur leek. Ik had dat verrukkelijke gevoel dat het leven nog moest beginnen. Alles was slechts proloog geweest.

De dag erop verzamelden wij schelpen.

Het hotel liep langzaam vol vanwege een bruiloft. De vader van de bruid wandelde in trainingspak door de gangen en deed denken aan een gelukkige verkeersagent. Zijn dochter had vermoedelijk een grote vis te pakken.

Ik zat op het balkon en genoot van de parkeerplaats.

Apocalyps of geen Apocalyps, het leven kon een aanvang nemen.