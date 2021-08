Gewapend met de gezonde dosis onrealistische goede voornemens die drie weken zon, zee en pasta eten oplevert, besloot ik thuis om zelf de keukenkastjes te schilderen. De kastjes waren al tien jaar lichtgeel, en volgens de algoritmes die mij programmeren, hadden ze allang zachtgroen moeten zijn, of anders heel donkerblauw, maar sowieso niet geel.

Ik wist ook dat iedereen in Nederland die professioneel iets kan met een verfkwast, een troffel of kit, tot en met januari bezet is, want heel Nederland heeft een ambachtsman ingehuurd om zijn huis tot het ultieme thuiswerkhuis te maken, omdat we hebben besloten dat we, nu het weer mag, allemaal nooit meer de deur uitgaan. Dus ik ging dat schilderwerk zelf wel doen. Een kastje schilderen: hoe moeilijk kon het zijn?

Op YouTube typte ik iets in als ‘painting kitchen cabinets’, en werd meteen de wereld van Rachel Metz ingezogen. Rachel heeft een YouTubekanaal en leeft om te doehetzelven: haar kanaal heet Living to DIY. Ik wil ook iemand zijn die leeft om te doehetzelven, al weet ik dat ik nooit op het niveau van Rachel zal komen. Ik ging eerst maar eens leven om haar filmpjes te bekijken.

Rachel is een vrouw die op een middag een oude kapotte oude Jeep ombouwt tot chillplek voor haarzelf en haar honden, inclusief betegelde ondergrond. Rachel is een vrouw die in haar eentje een huis in de Californische woestijn koopt, en dat met eigen handen renoveert, met spiegelwanden en bogen en allerlei andere dingen die ik monsterlijk vind, maar nu met openhangende mond aanschouwde omdat ze het allemaal helemaal alleen maakt. In haar bikini.

Dat is belangrijk om te vermelden: Rachel timmert, plamuurt en boort meestal in een piepkleine bikini. Ze zegt dat ze dat doet omdat het zo heet is in de woestijn, en dat geloof ik ook wel, maar een bikini lijkt mij geen veilige kluskleding. Al dat gruis valt direct op je lichaam, en als je in een scherf gaat zitten, komt hij meteen in je bil. Ik denk dat sommige mensen Rachels video’s misschien ook wel kijken om een uiterst vakkundige timmervrouw in bikini te zien, maar mij gaat het dus alleen om het uiterst vakkundige gedeelte.

Nadat ik had gezien hoe Rachel in haar bikini haar logeerkamer, haar woonkamer, haar gym, haar dak, haar buitenbar, haar uit boomstammen opgetrokken bed en haar boogschutarena had opgebouwd, terwijl ze tussendoor met blote handen een grote slang wegwerkte uit haar tuin, ging ik terug naar de lange video waarin ze uitlegde hoe ze de keukenkastjes had geschilderd. Ze zei dat het de moeilijkste klus was die ze ooit had gedaan.

Ik was ook moe, ik had uren naar een klussende persoon gekeken. De keukenkastjes zijn nog geel.