Ik ga wel kijken naar het WK en betaal voor iedere wedstrijd van Oranje aan Amnesty

Arbeidsmigranten in Doha, de hoofdstad van Qatar. Beeld AFP

Steeds meer voetballiefhebbers keren zich af van het WK in Qatar. In de Volkskrant van 14 november doen voetbalbloggers Enzio Bakker en Ruben van Vliet een oproep om niet te kijken. Ze erkennen dat hun actie Qatar geen pijn zal doen, maar zeggen daarbij ‘moet het per se nut hebben, of kunnen we nog steeds iets doen puur en alleen omdat we weten dat het goed is’.

Ik ben het daar mee eens. Het gaat in eerste instantie om je eigen geweten. Maar stel nu dat je toch iets zou kunnen doen?

Na veel wikken en wegen heb ik mijn opstelling gewijzigd: ik ga wel kijken en betaal voor iedere wedstrijd van het Nederlands elftal 100 euro aan Amnesty International, onder vermelding van ‘Qatar’. Dat is dus minimaal 300 euro als Nederland na de groepsfase is uitgeschakeld en maximaal 700 euro als Nederland de finale haalt.

Hiermee betaal ik mee aan de campagne die Amnesty voert richting de Fifa om een compensatiefonds in te stellen voor de getroffen arbeiders en hun families. Die bijdrage is fors, maar ik moet het voelen, vind ik.

Ondertussen probeer ik zoveel mogelijk voetballiefhebbers over te halen om hieraan mee te doen. Daarmee bereiken we samen uiteindelijk meer dan door niet te kijken.

Hans Snel, Den Dolder

Dna-databank

Bij de casus Schiedamse verkrachtingen 2010 (Ten eerste, 14/11) komt bij mij voor de zoveelste keer de vraag naar voren of we in Nederland niet een algemene dna-databank zouden moeten hebben. In de afweging van de belangen van slachtoffers van criminaliteit en die van verdachten slaat de

balans wat betreft de meerderheid van de Nederlanders ongetwijfeld door naar de belangen van het slachtoffer en diens omgeving.

In de politiek correcte discussies wordt al jarenlang vertraging veroorzaakt door te wijzen op de noodzaak van proportionaliteit en op de problemen bij de ‘vulling’ van een dergelijke databank. Proportionaliteit kan gemakkelijk worden gewaarborgd door het gebruik van de databank te reserveren voor onderzoek inzake misdrijven die genoemd zijn in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht: Misdaden. En dus niet voor onderzoek inzake Overtredingen (Boek 3).

Het ‘vullen’ van de dna-databank kan zeer snel gebeuren door allereerst burgers uit te nodigen vrijwillig wangslijm af te staan bij elk politiebureau en bij elke huisartsenpraktijk (praktijkassistentie). Ook bij de bevolkingsonderzoeken zou vrijwillig toestemming gegeven kunnen worden om het dna-profiel aan de databank ter beschikking te stellen.

Mijn inschatting is dat het overgrote deel van de bevolking dusdanig walgt van straffeloosheid bij misdaden dat de dna-databank snel voor 75 procent gevuld zal zijn. Alleen de rest hoeft dan nog maar opgeroepen te worden voor verplichte profilering.

De politiek is aan zet om nu eens eindelijk door te pakken en niet te verzanden in eindeloos gepalaver over privacy. Een dna-databank voorkomt onvoorstelbaar leed als potentiële daders worden afgeschrikt en het vermindert straffeloosheid als de misdaad gepleegd is.

Ludo Grégoire, jurist, Leiden

Piramides

Ik moest de ingezonden brief van Ine Claessens meermaals lezen om zeker te weten dat het hier geen ironie betrof. De eeuwige rust verstoren? Grafschennis?

Verzonnen taboes die het de mensheid onmogelijk moeten maken om haar eigen verleden te onderzoeken; er is een beweging die ons wil veranderen in een duizendpoot die bij elke stap overweegt of het verzetten van dit of dat pootje wel moreel verantwoord is. Zo verzanden wij, door overdreven morele gevoeligheid én immorele ontkenning van onze vernietigingsdrang, in inertie.

We zullen gevonden worden, gekluisterd aan onze toetsenborden, niet in staat om te handelen. De bewoners van Pompeï hadden ten minste nog de smoes dat ze geen tijd hadden om te vluchten.

Marcus van Engelen, Leiden

Bedrijfsuitje

Sander Schimmelpenninck spreekt met veel minachting over andersdenkenden en zijn eigen verantwoordelijkheid besteedt hij liever uit aan de autoriteiten. Schimmelpenninck zit zo diep in de loopgraven van de cultuuroorlog dat hij de klimaatneutrale alternatieven niet meer kan zien.

Daarom een suggestie voor zijn volgende bedrijfsuitje: ‘Loop naar de lokale kroeg met je collega’s en drink net zo lang door totdat je weer mensen ziet in plaats van groepen en systemen’. Bijkomstig voordeel: vaak plassen is ook vaak in de spiegel kijken.

Hans Kellerhuis, Utrecht