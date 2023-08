Mooi artikel van Peter Giesen over vergrijzing en arbeidsmigratie (Zaterdag, 26/8). Zou het ook anders kunnen? Ikzelf dacht aan het volgende: als wij, Europese ouderen (ik ben zelf net 70 jaar), nu eens zouden emigreren naar een land met veel jongeren en weinig bestaansmiddelen. Dan nemen wij onze mooie pensioenen mee en steunen de economie ter plekke, waardoor aldaar de behoefte om te vertrekken naar Europa danig kan afnemen.

Dat is toch een win-winsituatie van het zuiverste water?

We lossen het probleem van te veel mensen in Europa op en brengen onze welvaart naar elders. Geen problemen met integratie in Europa en vreugde in niet-Europese landen. Immers, mij maakt niemand wijs dat alle jongeren daar zo graag hun familie en cultuur verlaten. In eigen land de welvaart groter zien worden, zouden velen van hen dat niet willen?

Ik ga als Europese oudere met veel plezier naar een boeiend land, met goedkope arbeidskrachten voor mijn verzorging. In Europa ontstaat zo meer woonruimte en is er minder behoefte aan gezondheidszorg. Kortom, vele landen kunnen floreren. En wij ouderen kunnen dan onze Europese kinderen en kleinkinderen ontvangen in prachtige landen waar zij dan hun vakantie kunnen doorbrengen - dus wederom een welvaartsinjectie.

Ik zou dus tegen alle niet-Europese toekomstige immigranten willen zeggen: blijf thuis, wij ouderen komen naar jullie en nemen ons geld mee. En tegen alle ouderen in Europa zou ik willen zeggen: verbeter de wereld en ga weg!

Jacques Plettenburg, Tilburg