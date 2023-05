Ik durf het haast niet te hopen, maar het kan straks democratie gaan spetteren boven het Turkse landschap

In tegenstelling tot de dictators van vroeger worden de autocraten van nu in het zadel gehesen door democratische verkiezingen, waarna de daaropvolgende verkiezingen functioneren als plugschroef om de macht van de alleenheerser te verstevigen. Jair Bolsonaro moest in Brazilië het veld ruimen, maar zijn electorale winst was al zo nipt en zijn positie altijd al zo wankel, dat zijn val geen trendbreuk kan worden genoemd. Het verlies van Recep Tayyip Erdogan daarentegen kan wel een aardbeving veroorzaken in de autocratenwereld. De andere autocraten ruiken onraad. Niet voor niets mengen Vladimir Poetin en Ilham Aliyev van Azerbeidzjan zich in de Turkse politiek om Erdogan een hart onder de riem te steken.

Over de auteur Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

Een gemiddelde van de enquêtes laat zien dat het op 14 mei een nek-aan-nekrace wordt tussen Erdogan en zijn sociaaldemocratische uitdager Kemal Kiliçdaroglu. Om kans te maken tegen Erdogan, die in 21 jaar alle onafhankelijke instituties onder de voet heeft gelopen en het leeuwendeel van de media heeft veranderd in een spreekbuis voor hem, heeft Kiliçdaroglu een alliantie gesmeed met partijen die in ideologisch opzicht sterk verschillen van elkaar. De zes partijen en de Koerdische HDP, die officieel niet deelneemt aan het bondgenootschap maar haar steun heeft uitgesproken aan Kiliçdaroglu, hebben elkaar gevonden in de wens het democratische karakter van het land te restaureren.

Eén van de bondgenoten van Kiliçdaroglu is Ahmet Davutoglu. Deze islamist, die tussen 2014 en 2016 premier was onder president Erdogan en nu een eigen partij heeft opgericht, onderstreept iedere keer dat het Turkse volk bij deze verkiezingen een keuze gaat maken tussen het autoritaire bewind van Erdogan, en een democratie zoals de oppositie voorstaat.

Na 21 jaar regeren heerst Erdogan als een aga over het land en is iedere vorm van onafhankelijkheid bij instituties nog slechts een vage herinnering. Toch gloort er hoop voor de oppositie. Er is hoop, omdat net als bij de andere autocratieën ook in Turkije het antidemocratische proces traag moest verlopen. De autocraten kwamen met verkiezingen, verstevigden hun positie met nieuwe verkiezingen. Dat trage proces maakte dat de mensen geen radicaal afscheid hoefden te nemen van de democratische tradities.

Om in een metafoor te spreken: de autocraten hebben de regen kunnen verbannen, maar niet de wolken. De massa’s die leefden onder de autocraten hebben nog steeds een actieve herinnering aan de tijd vóór de autocraat, waarin zaken als de scheiding van kerk en staat, de scheiding der machten, de mensenrechten en het vrije woord te verwezenlijken doelen leken.

Ik durf het haast niet te hopen, maar het kan straks democratie gaan spetteren boven het Turkse landschap. Van wolken weet je dat ze zich niets aantrekken van landsgrenzen. Zoals de democratisch gekozen autocratieën zich als een epidemie hebben verspreid in de wereld, zo kan een regen van democratie die in de lente van Turkije begon, nieuw leven schenken aan de dorre gronden van Iran, Azerbeidzjan, Rusland, Hongarije, de Filipijnen…

De potentie bij het volk om een autocraat weg te stemmen, is nog steeds in leven. En dankzij de seculiere dynamiek en de strijdvaardigheid van de Turkse en de Koerdische democraten al helemaal in Turkije. Het is dan ook niet vreemd dat Vladimir Poetin zijn steun aan Erdogan niet onder stoelen of banken steekt. Er wordt in de Turkse pers al langer gespeculeerd over financiële steun van Poetin aan Erdogan. Het hoogtepunt van zijn steun was wel dat de Russische despoot enkele weken voor de verkiezingen deelnam aan de Turkse verkiezingscampagne middels een videoverbinding waarin de eerste kerncentrale van Turkije (gebouwd door Rusland) samen met Erdogan werd geopend.

In dezelfde week stond autocraat Ilham Aliyev van de oliestaat Azerbeidzjan op uitnodiging van Erdogan duizenden toehoorders toe te spreken. Terwijl Aliyev de Turkse president de hemel in prees, stond de wannabe-autocraat Abdul Hamid Dbeibeh uit Libië naast hem te zwaaien naar de duizenden toehoorders in Istanbul.

Op het eerste gezicht leken de hedendaagse antidemocratische alleenheersers niet te stuiten, omdat ze met de steun van het volk komen en met die steun ook aanblijven. Een giftige combinatie die ziek maakt en besmettelijk is. De Verenigde Staten vielen er met Donald Trump bijna aan ten prooi. In de Europese Unie hebben we onze eigen wonden met Hongarije en Polen. Maar zoals gezegd: de mensen geven de democratische waarden ook niet zomaar op omdat de herinnering aan de schoonheid van de democratie te mooi is om te vergeten. Het kan dus weer democratie gaan regenen. De eerste wonderschone regen in Turkije. U zou eens moeten weten hoe heerlijk de grond daar ruikt na de regen.