Ik droomde dat politici hier verkiezingen wonnen door de komst van de beste migranten te garanderen

Ik droomde over migranten die niet in de Middellandse Zee verdronken. Nergens werden vluchtelingenbootjes terug de zee in geduwd omdat ik droomde dat er geen behoefte meer was aan de gammele bootjes van de dood. Ze kwamen naar Europa, de een in zijn eentje, de ander met het hele gezin. Ik droomde dat politici hier verkiezingen wonnen, niet met de belofte om de komst van migranten tegen te houden, maar door de komst van de beste migranten te garanderen.

Ergens in Afrika moet het zijn geweest in mijn droom. Ik stond voor een groot gebouw. De schaduw van de enorme acaciaboom in de tuin, wachtend op student en docent. De zoemer ging. Gezichten, die op de gezichten van de verdronken vluchtelingen leken, schoven voorbij. ‘Wat is de naam van deze school’, vroeg ik de oude man die de conciërge moest zijn. Zijn stem klonk als die van iemand die de tel van de doden is vergeten: ‘School voor de Immigratie naar Europa’.

Het was een droom. En aangezien de dromer niemand enige maat van geloofwaardigheid is verschuldigd, vraag ik u om aan te nemen dat ik in de droom uit het niets wist dat overal in de wereld, voornamelijk in de landen waar de mensen vandaan kwamen die in het azuurblauwe water naar adem hadden gehapt, deze scholen stonden. Als de oude conciërge lachte, zag je dat hij twee voortanden miste. In een vrolijke bui zei hij: ‘De mensen staan niet meer in de rij bij de mensensmokkelaars, maar voor de bureaus die mensen werven voor deze Europese scholen.’

In de tuin van de Europese school stond een bonte mengeling van mooie, snoezige, pientere, leergierige, ambitieuze mensen. Allemaal vier jaar lang in de leer op de Europese school. De een om boekhouder te worden in Finland, een ander tandarts in Hongarije, weer een ander buschauffeur. Een jongeman vertrouwde me toe dat hij op den duur romans wilde schrijven, maar wel nadat hij zich had gesetteld in Nederland, en daar zo’n vijf jaar als verpleegkundige had gewerkt.

Lieve lezer, vergeef me mijn gewauwel deze keer, maar ik droomde dit alles en wie heb ik anders dan u om mijn kinderlijke vreugde mee te delen? Ik droomde dus en de droom kreeg me zodanig in zijn greep dat ik me al verliezend in dit schimmenspel van de onderbewuste passies liet informeren over lessen ‘democratische processen’.

De studenten hadden hun eten genuttigd, ze zaten weer in de klassen en ik ging tussen hen in zitten luisteren. Een docent prees het kritische denken. Er werd gepraat over de schoonheid van de gelijkheid tussen man, vrouw, homo, kind, ras en etniciteit. Ik wist niet wat ik hoorde. De Europeanen die nooit hadden omgekeken naar de migranten in hun eigen landen en ons een halve eeuw lang aan de ideologie, het wereldbeeld en de feodale structuren van de moederlanden hadden overgeleverd, hadden het roer nu omgegooid. En wel op de migratiescholen in die landen van herkomst. Ik vond het een grote eer dat dit alles in mijn eigen droom gebeurde en wist van blijheid niet meer wat ik moest doen.

De tranen rolden van mijn wangen, ik verloor mijn zelfbeheersing en ging de studenten een voor een omarmen. De kwetsbare democratie in Europa werd weliswaar van alle kanten aangevallen. De vijanden van de democratie hadden in de sociale media een zee ontdekt waar ze hele hordes autochtonen voor hun karretje wisten te spannen. Grote groepen migranten waren al onderdanen van de autocraat, de koning, de dictator, de religieuze leider van het moederland.

Maar gelukkig brak een nieuwe tijd aan en omhelsde ik en kuste ik de nieuwe geestverwanten, de nieuwe democraten, de kameraden. Ik was niet meer alleen en veranderde in een huilende adelaar en vloog van het ene land naar het andere land. Telkens landde ik op het dak van zo’n Europese school, ik keek naar de migranten in spe, kreeg extra kracht door de schoonheid van de nieuwe medestanders en vloog weer verder.

Ik zat in een droom, desalniettemin besefte ik dat als ik wakker werd ik een heel leven lang naar adem zou happen. Toen vloog ik boven de weidse, kalme Middellandse Zee. In het water zag ik de sporen van de afgebladderde, gescheurde, vernielde levensgeschiedenissen van de verdronkenen en zette de daling in op dat water. Omdat alleen dat water mij uit die zoetste droom van mijn leven kon krijgen.