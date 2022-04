‘Ik denk dat Wilders me best leuk zou vinden’

Ze had zich nog maar amper als Tweede Kamerlid voor D66 gemeld of Geert Wilders sloeg toe. Bij een foto van Fonda Sahla met mondkapje en hoofddoek in de plenaire zaal tweette hij: ‘Nee, het is geen IS-aanval, maar een D66-Kamerlid.’

Toen vervolgens tot hem doordrong dat Fonda de zus is van Soumaya, voormalig lid van de Hofstadgroep die nadien ‘deradicaliseerde’ en vanaf die tijd als radicaliseringsexpert adviseur van onder andere de VVD-fractie is, kwamen er Kamervragen. Wilders vond het ‘zeer ongemakkelijk als doelwit van radicale moslims’ op korte afstand te zitten van een collega die ‘mogelijk de zus blijkt te zijn van een veroordeelde islamitische terrorist’.

Graag had ik toen Fonda Sahla gesproken. Om te horen hoe het is als je integriteit in twijfel wordt getrokken vanwege je kleding. Sahla wilde niet, eerst moest de storm luwen. Bovendien: ze was net begonnen als Kamerlid en haar vader was ernstig ziek. Ze had andere dingen aan haar hoofd.

We zijn vier maanden verder. Ik zit met Fonda Sahla in het kantoor van meester Gunsch, hoofd van de Van Ostadeschool in de Haagse Schilderswijk, een man van wie ze veel leerde. De koekjes en koffie blijven onaangeroerd; zowel Sahla als Gunsch doet aan de ramadan.

Sahla (42) groeide op in de Transvaalbuurt, waar ze naar een gemengde basisschool ging waar je ook aan theater, wereldoriëntatie en schaken kon doen, het Residentie Orkest kwam langs voor de muziek. Toen haar eigen zoon basisscholier werd, merkte ze dat alles anders was. Het onderwijs was ‘gesegregeerd’; Het Galjoen, de school van haar zoon, was een ‘zwarte’ school met vooral kinderen van Turkse origine. Een school waar je zomaar een leerachterstand kon oplopen.

Daar moest wat aan gebeuren, vertelt ze terwijl we richting Schilderswijk lopen. Ze ging – zoiets had ze nog nooit gedaan – in de medezeggenschapsraad. Ze wilde ervoor zorgen dat Het Galjoen een brede buurtschool werd, kreeg een aanstelling als coördinator, zette een groen schoolplein op, begon de Transvaal Universiteit waar kinderen op zaterdag konden bijleren en les kregen van docenten als Frits Bolkestein; die was de mentor van haar zus en zou later Fonda als Kamerlid van harte aanprijzen.

Bij al haar plannen betrok ze de andere ouders. Toen de boel alsnog dreigde vast te lopen, stuurde ze een mail naar de wethouder van onderwijs: Ingrid van Engelshoven, van D66. Zo is ze bij D66 gekomen, eerst als gemeenteraadslid en nu in de Tweede Kamer. ‘Onderwijs is de sleutel tot succes’, zegt ze. ‘Daarom voel ik me bij die partij thuis.’

Onderweg hadden we gesproken over het Haagse onderscheid tussen zand en veen, met de deftige wijken op zandgrond en de Schilderswijk als typische veenbuurt, waar de kansen schaarser zijn. Is D66 geen uitgesproken zandpartij? Sahla vindt van niet. ‘Het is een partij voor iedereen, die iedereen in z’n waarde laat.’

We kregen van onze ouders mee dat we voor ons zelf moesten kunnen zorgen, vertelt ze. De meisjes moesten een diploma, de jongens moesten kunnen koken en wassen. Zelf heeft ze mbo. Veel van wat ze weet, heeft ze onderweg geleerd.

De heftigheid van Wilders was een schok geweest. Omdat dat op jezelf en je omgeving invloed heeft. ‘Dan loop je door de stad en denkt: misschien is dat iemand die wat over mij getweet heeft. Wilders zei eigenlijk: jij hoort niet in de Tweede Kamer. Juist dat betekent dat ik daar wel thuis hoor, begrijp je.’

Of ze hem nadien heeft opgezocht? Ze kijkt verbaasd, moet dan lachen. Nee, door de beveiliging is het niet zo gemakkelijk Wilders te spreken. Ze heeft ook niet echt de behoefte. Hoewel, weer lacht ze: ‘Ik denk dat hij me best leuk zou vinden. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.’

Heeft ze ooit overwogen haar hoofddoek af te doen? Weer antwoordt ze met een grap. ‘Dat kost me geld, dan moet ik vaker naar de kapper.’ Dan serieus: ‘Ik sta er nooit bij stil dat ik er anders zou uitzien. Den Haag is een diverse stad.’

Je neemt je eigen perspectief en ervaring mee naar de Kamer, zegt ze. Wat nu bij haar perspectief hoort: haar zoon doet dit jaar eindexamen gymnasium. ‘Dit had ik niet gedroomd.’