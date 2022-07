Na een nacht vol merries liep ik door de zonovergoten straten van de stad.

Ik besloot de muizenissen in mijn hoofd te lijf te gaan en mijn teennagels roze te laten lakken, een kleur die niet bij me past, maar juist daarom! Wat was het leven toch ook eigenlijk verruk – op dat moment werd ik opgebeld door een jongen van de NOS die mij wilde laten reflecteren op het overlijden van Remco Campert. ‘Hè wat?’ riep ik, ‘dat wist ik nog niet!’

Vele ‘o sorry’s’ volgden, wat niet nodig was, want ik had het toch van iemand moeten horen.

Ik bedankte de NOS-jongen; dat reflecteren zou ik wel in mijn eentje doen. En ik dacht aan de járen dat ik Camperts gedicht Lamento bij me had, op een papiertje in mijn portemonnee. Een geruststellend bewijs dat er iemand was geweest die woorden had gegeven aan de sprakeloosheid die ik vaak voelde.

Lees dat gedicht. En lak daarna je teennagels.