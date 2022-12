Een vriendin had gezegd dat Valerie weliswaar vaak midden op de dag naar wijn rook, maar dat ze haar van harte kon aanbevelen. Ik zocht nog iemand in New York die mij kon helpen bij het afhandelen van lichte administratieve klussen (ordenen van bankafschriften, opzeggen van abonnementen op tijdschriften die ik al jaren niet meer las) en niet veel later ontmoette ik Valerie tijdens een informeel sollicitatiegesprek. Ze had een cv meegenomen, wat ik overdreven vond.

Ze was een jaar of 40 en ze had net de catering de rug toegekeerd. Lichte, administratieve klussen was volgens haar precies wat ze zocht op dit punt van haar leven. Ik nam haar aan.

Haar eerste opdracht voerde ze uit met een bewonderenswaardige hartstocht.

Afgelopen woensdagmiddag kwam ze langs voor de tweede klus. Ze verscheen als een soort sneeuwman. Een witte muts onttrok een groot deel van haar gezicht aan de werkelijkheid.

Ik nam haar jas aan en legde uit wat er die dag gedaan zou moeten worden.

Ze keek om zich heen en zei afwezig: ‘Het gaat denk ik niet.’

‘Wat gaat niet?’, vroeg ik.

Ze vertelde dat haar beste vriendin drie jaar geleden op het punt stond te trouwen en onverwacht stierf, waarop zij bij de bruidegom was ingetrokken. Nu had ze al drie jaar het gevoel dat ze een dode verving.

‘Ik breek’, zei ze op mijn bank. ‘Ik ben aan het breken.’

Daarop schonk ik haar wodka in en ik zei: ‘Het geeft niet.’

Ze vroeg of ze iets mocht voorlezen. Uit om het even welk boek. Ik mocht kiezen. Ik gaf haar Langzame man en ze las twee bladzijden voor.

Toen stond ze op. Ik hielp haar in haar jas.

‘Weet je zeker dat je zo naar huis kunt?’, vroeg ik.

‘Ja’, zei ze, ‘ik ben het gewend.’