Ik besta uit drie personen, die weliswaar een eenheid vormen, maar het niet zo goed kunnen vinden met elkaar

Eigenlijk ben ik niet onzeker en word ik ook helemaal niet elke ochtend lang voor de wekker door de onrust uit bed geduwd, zo, over het randje, met een plof op de vloer. Het lijkt misschien wel zo, maar in werkelijkheid besta ik volgens de mensen die ervoor hebben doorgeleerd gewoon uit drie personen, die weliswaar een eenheid vormen – gelukkig maar – maar die het niet zo goed kunnen vinden met elkaar.

Allereerst huist in mij een kleine Peter, een ventje dat te weinig complimentjes heeft gekregen. Dan is er de gewone volwassene, degene die je kunt tegenkomen op straat. En vervolgens is er ook nog een venijnige, volwassen variant, die ons de hele dag vertelt dat we nergens voor deugen. Vooral de kleine heeft hieronder te lijden.

De kunst is om als de juiste, relatief normale variant van de slaapkamervloer op te krabbelen, de rituelen van de ochtend uit te voeren en de trap af te gaan, zonder acht te slaan op het ontwrichtende commentaar dat de kwaaie variant hem in de oren sist: ‘Sukkel, prutser, je kunt het niet en je gaat het nog proberen ook!’ Wat niet altijd lukt.

En geen wonder, want als ik de deur opendoe, zie ik mijn varianten al bij de keukentafel. De kleine zit op mijn stoel met een kladblok voor zijn neus, ineengedoken en bang, terwijl de gemene over zijn schouder meekijkt en onophoudelijk zegt: ‘Oei, oei oei, oei, dit is het slechtste dat ik ooit gelezen heb!’

Het is dan mijn taak, van de variant die net de kamer binnenkwam, om ferm in te grijpen. Te bulderen: houd daar onmiddellijk mee op, kun je wel tegen een kleintje! En de venijnige bij kop en kont te pakken en de deur uit te gooien. Ik stel me daarbij altijd een tuinpad met scherp grind voor, waarover ik hem uitsmijt als water uit een emmer.

Daarna gauw naar binnen om de kleine te troosten, te koesteren en hem toe te fluisteren: je bent niet dom, heus, een klein beetje maar; iedereen is anders en iedereen is gelijk. Kom, droog je tranen, ga lekker buiten spelen met je vriendjes, maak er een mooie dag van. En niet meer zo zorgelijk kijken, anders heb je over 35 jaar net zoveel rimpels als ik.

Je zou zelfs, als je het goed doet, de kleine zodanig kunnen geruststellen en zoveel toekomstige zorgen kunnen ontnemen dat de gezichtshuid van de grote Peter, ik dus, van de weeromstuit alsnog ontrimpelt en gladtrekt – een beetje zoals in de cartoon die ik laatst voorbij zag komen, waarin een wetenschapper uit een tijdmachine stapt en roept: ‘Ik ben teruggegaan in de tijd en ik heb Adolf Hitler uitgeschakeld!’ Waarna de andere wetenschappers vragen: ‘Adolf wie?’

Het vergt wat van het voorstellingsvermogen, maar zo moet het, ik kan het iedereen aanraden. Gewoon gaan zitten, gewoon wat gaan doen, het komt altijd goed, al schrijf je maar zoiets als dit.