In het weekend merkte dat ik sinds een paar dagen geen banaan meer kan pellen zonder aan de Japanse robot te denken die een banaan kan pellen.

Of nou ja, banaan kan pellen, banaan kan pellen: het lukt die robot, sóms, met veel pijn en moeite, om een banaan te pellen, al voelen robots pijn en moeite niet.

Vorige week kwam er dus in het nieuws dat er een Japanse robot was die ‘zonder het vruchtvlees te pletten’ een banaan kon pellen. In het filmpje bij het nieuwsbericht zag je twee grote robotarmen een banaan van een houten tafeltje oppakken en heel voorzichtig en vooral traag ontdoen van zijn schil.

Als je moeite hebt met in slaap komen, is dit filmpje een aanrader, het proces is tergend sloom, zelfs al was het filmpje twee keer versneld, en op de achtergrond klinkt een rustgevende ruis die, vermoed ik, wordt voortgebracht door de bananenpelrobot.

Het was een van die berichten die moet aantonen dat we over enige tijd met gerust hart alles door robots kunnen laten uitvoeren, maar ik had het idee dat eerder het tegenovergestelde werd bewezen. ‘Na meer dan dertien uur training lukte het de robot in ongeveer drie minuten een banaan op te pakken en met beide handen te pellen’, stond er in het bericht, en: ‘Het lukte de tweearmige robot slechts in 57 procent van de pogingen een banaan te pellen.’ De opgewonden conclusie was: ‘Toch wijst dat er volgens de onderzoekers op dat machines in de toekomst delicatere taken kunnen uitvoeren dan bijvoorbeeld het verplaatsen van onderdelen in fabrieken of het serveren van koffie.’

Ik was gerustgesteld – dertien uur leren, 57 procent slagingskans, wat een trieste score, mensen zullen nooit vervangen worden door robots – tot ik besefte dat ik eigenlijk al mijn hele leven bezig ben om te leren om een banaan goed te pellen, en tijdenlang ongeveer 57 procent slagingskans had.

Een belangrijke ontdekking heeft mij vorig jaar geholpen om op zeker 75 procent slagingskans uit te komen: je moet de banaan van onderaf pellen, niet van bovenaf, dus niet vanaf de stengel. Mijn man heeft me dat geleerd, en hij had het afgekeken bij een aap.

Er zijn maar weinig dingen die ik na mijn 40ste heb geleerd die echt baanbrekend waren, maar dat van die onderkant van de banaan staat zeker in de top-3. Ik denk eigenlijk in de top-1.

Dus: robots leren van mensen, maar mensen leren van apen. Er zijn altijd twee opties geweest: óf de planeet wordt overgenomen door robots, óf door apen. Misschien worden het toch de apen, ik zou dat ook gezelliger vinden.