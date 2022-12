Ik ben zorgverlener, boodschapper, verwachtingsmanager en vaak de vleesgeworden zorgcrisis

Ik ben al een uur aan het bellen. Welwillende mensen aan de andere kant van de lijn sturen me van het kastje naar de muur. Er is geen spoedplek in een verpleeghuis. Geen overbruggingsplek in een eerstelijnsverblijf. Er is geen extra thuiszorg mogelijk. Ik vertel de familie dat ik het nu, op deze zaterdagmiddag, niet kan oplossen. ‘Op maandag zal er contact met jullie worden opgenomen...’ begin ik. Mijn hemel, wat klinkt dat hol en betekenisloos. Alsof ik een koffiebon uitdeel aan wachtende treinreizigers die enkel willen weten óf en wanneer hun trein vertrekt.

De oudste zoon van de vrouw, een beer van een vent, gaat staan. Dreigend, wijzend, naar hemzelf en zijn zussen. ‘Wij hebben allemaal een gezin en een baan. Wij wonen niet in de buurt en wij kunnen niet blijven! Dus jíj, nu wijst hij naar mij, gaat nergens heen totdat er een plek geregeld is!’ Mijn hart bonkt in mijn keel, ik voel de dreiging. Maar ik blijf zitten, wacht tot hij is uitgeraasd en kijk omhoog. ‘Ik hoor je. Ik snap je. Maar… wat verwacht je nou van mij?’

Precies twee jaar geleden, op 16 december 2020, riep ik de lezers op om tijdens het kerstdiner in gesprek te gaan over wie er straks voor opa en oma gaat zorgen. ‘Anticipeer waar mogelijk, want ik vrees dat in de komende jaren steeds vaker gaat gelden: Wie zich op de zorg verlaat, wordt verlaten.’

Uit een recente analyse van Nieuwsuur blijkt dat die vrees terecht was. Het aantal ouderen op een wachtlijst voor acute opname in een verpleeghuis is dit jaar gestegen van

2.762 naar 4.737 mensen. Dat is een toename van ruim 70 procent. Honderden van deze ouderen wachten al langer dan een halfjaar op een spoedplek. Op de totale wachtlijst voor het verpleeghuis staan ruim 22 duizend mensen, terwijl dit er in 2019 nog 14.500 waren.

‘Gaat niet meer’

Terug in de auto lees ik de reden van de volgende visite: ‘Gaat niet meer thuis.’ Nog eentje. Ook die visite is een terechte zorgvraag van een kwetsbare oudere, alleen in een veel te groot huis. Ook hier moet ik mensen teleurstellen en merk ik ongeloof, ongeduld en boosheid. Op de situatie en dus op mij: de zorgverlener, de boodschapper, de verwachtingsmanager. De vleesgeworden zorgcrisis.

Dit jaar verschenen in de media geregeld berichten over (veel)eisend en agressief gedrag van patiënten richting zorgverleners. Niet zo vreemd, want het is in de wachtkamer, in de spreekkamer, op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp waar verwachtingen botsen met de realiteit. Waar zorgverleners de gevolgen van jarenlang schaarstebeleid moeten uitleggen aan mensen die, afhankelijk en bang, maar ook slecht geïnformeerd zijn en gewend zijn geraakt aan toegankelijke en beschikbare zorg. ‘Mensen zullen alleen maar harder knokken voor hun eigen gezondheid of die van de mensen die hen lief zijn. Als onuitstaanbare, verwende nesten’, schreef Kustaw Bessems in deze krant, en hij heeft gelijk.

Wissel

De toenemende zorgcrisis trekt een zware wissel op de mensen die in de zorg werken. Gevoelens van stress en onmacht maken dat de één het vak verlaat, de ander een muur optrekt en velen als een gek hun grenzen gaan bewaken. Hierbij worden taken, en dus patiënten, afgeschoven en teruggeschoven. De komst van een abortuspil bij de huisarts resulteert in een terecht maar ook sterk gepolariseerd debat. Discussies met steekhoudende argumenten worden platgeslagen tot ‘je bent voor of tegen’. Het is een symptoom van deze tijd, maar het doet de zorg, ónze zorg, geen recht.

In 2022 sloegen zorgvragers op de balie bij zorgverleners, en sloegen zorgverleners, ook ik, op de balies van zorgbestuurders, verzekeraars en politici. Alle partijen willen worden gehoord en gezien, luiden de noodklok en gebruikten sociale media, de fakkels en hooivorken van deze tijd, om hun boodschap te verkondingen.

Het lijkt het begin van een zorgopstand waarin niemand wordt gespaard en het vertrouwen ver te zoeken is. Wat betekent dat voor de gezondheidszorg in 2023? Ik citeer hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans: ‘Wees voorbereid op (meer) chaos en polarisatie, op toenemende pijn en weerstand van alle partijen in de gezondheidszorg. Het zal ons dwingen tot het maken van pijnlijke keuzes die nodig zijn om de weg te plaveien voor een ander soort zorg. Eentje waarbij de mens weer centraal komt te staan, vanuit vertrouwen.’ Ik ben benieuwd.