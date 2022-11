Eva is ziek, maar dat komt haar helemaal niet uit. Bovendien: ze is toch niet van suiker?

Ik ben ziek en niemand mag het weten.

Ja, thuis weten ze ervan, of beter gezegd, ze ontkomen er niet aan. Een jammerende moeder, ze weten niet wat ze zien. Eigen schuld, die kleine begon, daarna was de middelste aan de beurt en nu zitten we allemaal in die trein die eens per jaar langskomt en iedereen meesleurt in een poel van snot en hoest en ellende, zonder precies te weten wannéér hij komt, net als bij het echte spoor. Het is het soort ziek dat gedijt bij stoeien na het eten, bij het afkluiven van andermans kippenpoot, bij het met zijn vijven in bed liggen en het opstaan nog een beetje uitstellen. Dan kan je maar één ding doen en dat is jezelf eraan overgeven, direct en zonder morren, want ziek is ziek, ziek het dan maar uit ook.

Maar ik kan niet ziek zijn.

Over een uur staan hier vijf mensen voor de deur, vijf mensen die aan mijn keukentafel komen leren hoe je een column schrijft. Ze hebben huiswerk gemaakt en hun best gedaan en ze komen uit heel het land, van Twente tot aan Tegelen, dat is twee uur in de auto en nog veel langer met de trein, ik heb het hart niet ze af te bellen.

Paracetamol met coffeïne blijkt mijn vriend.

O, wat ben ik ineens mans! Hup, nog even een stofzuiger door de kamer, hatsekiedee, nog even snel op en neer naar de glasbak, staat wel zo opgeruimd.

Even later zit ik tegenover vijf verwachtingsvolle snuiten.

Ze zijn erg aardig, die uit Tegelen heeft zelfs taart meegenomen, zie je wel, toch goed dat ik niemand heb afgebeld, flauwekul ook, je bent toch niet van suiker.

Na een uur vraagt iemand of ze misschien een kopje koffie mag?

Gek, helemaal vergeten aan te bieden.

En wat is het hier koud zeg, ik zweet er helemaal van.

De taart komt op tafel, ik kan er niet naar kijken. Op de gekste momenten krijg ik kippevel. Als ik maar niet kots, denk ik, als ik maar niet kots. Gelukkig is er niets te kotsen, want ik heb die ochtend niks gegeten. Ik heb wel een kop koffie gedronken, ook niet echt lekker op een zieke maag. Zwarte kots, stel je voor! Niet aan denken, niet aan denken, doorgaan.

Lunchtijd, iedereen scharrelt vrolijk door de keuken.

‘Kom op Hoeke’, schreeuw ik boven in de badkamer tegen de spiegel. ‘Deze mensen komen hier voor een show, gééf ze die show!’ De laatste keer dat ik zo tegen mezelf tekeerging was ik net bevallen en moest ik plassen voor ze me naar huis lieten gaan. Geheel tegen mijn natuur laat ik een harde boer, wanneer ik weer beneden kom zie ik dat de babyfoon nog aan staat. Tegen heug en meug eet ik een kadet met kaas, en heb onmiddellijk spijt: nu ís er ook echt wat om te kotsen. Halverwege de dag belt mijn moeder: mijn oudste dochter zit bij haar thuis, ze heeft haar ziek van school gehaald. Ze hadden mij ook gebeld maar ik nam niet op. Ze komt haar zo brengen, hoe is het verder?

’s Avonds in bed vertelt mijn dochter hoe het was om ziek te zijn in de klas, het komt sterk overeen met mijn verhaal. Wanneer ik probeer uit te leggen waarom ík dan niet ziek naar huis ben gegaan murmel ik iets over afspraken, en dat je mensen niet zomaar kunt laten zitten. ‘Jij bent een beetje te waterig’, zegt ze. ‘Dat leren we nu op school: rots en water. Rots is als je iets voor jezelf doet, water is als je iets voor een ander doet.’

Nee, ik ben niet ontroerd, ik ben gewoon ziek oké, láát me.