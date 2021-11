Ik begin me steeds meer af te vragen wie ooit een abonnement op een energieleverancier of krant koopt van de jongens die voor de Albert Heijn staan om je zo’n abonnement aan te smeren.

Ik zie alleen maar mensen met ingewikkelde sluiproutes om ze heen manoeuvreren, of ze bot afwijzen, of ze negeren, of anders die krant proberen los te praten zonder het bijbehorende abonnement, wat moeilijk is, maar soms is het de doorzetter die wint.

Nu is er een extra dimensie aan hun irritantheid gekomen, en dat is dat het me ging opvallen dat ze me aanspreken met ‘Jongedame!’. Stelselmatig. En dat ‘jongedame’ is dus grappig bedoeld. Want ik ben, zeker in de ogen van een 20-jarige werkstudent, ongelofelijk oud. En licht-chagrijnig, want iemand probeert me voor de vierduizendste keer een abonnement aan te smeren.

‘Jongedame, Parooltje?’, roepen ze naar me als ik om 5 uur ’s middags bij de supermarkt kom aansjokken, hannesend met mijn bril, muts en mondkap, om twee paprika’s en een pak pasta te halen. ‘Jongedame, mag ik tien seconden van je tijd?’, vraagt die andere jongen, die het plein van het winkelcentrum verderop al maanden tiranniseert met zijn abonnementen.

Heel even was ik mild en hield ik mezelf voor dat ze dat jongedame misschien meenden. Zo oud ben ik nu ook weer niet, en ik draag best hippe gympen. Maar toen kwam er een vrouw met wit haar op een scootmobiel vol teddybeertjes aangereden, en ik hoorde het net zo montere – was het ook lacherig? – ‘Jongedame, gratis krantje?’ naar haar worden toe geslingerd. Dit was dus ironisch. Diep-cynisch zou je het ook kunnen noemen.

Nu ik me ervan bewust ben, ben ik nog vijandiger tegen deze jongens geworden. Wat flauw, kun je denken. Zij doen ook maar gewoon hun werk. Maar ze hoeven daarbij niet aan cynische leeftijdsdiscriminatie te doen. Seksistisch is het ook, want ik hoor ze nooit tegen een man van 50 ‘Jongeheer!’ gillen. Trouwens, de banen liggen voor het oprapen. Je hóéft geen krantenaansmeerder op een winkelplein te worden. Dus dat is dan kennelijk je eigen diepe wens. Nou, dan moet je er ook tegen kunnen als mensen je onaangenaam vinden.

Het zou dus kunnen dat de jongen op het plein, die zaterdag ‘Jongedame!’ naar me riep terwijl ik naar de H&M liep om een muts te kopen, mij zachtjes, maar toch ook niet zo zachtjes, hoorde zeggen: ‘Rot op met je jongedame.’

Ik was nu definitief een oud wijf geworden. Een woedend oud wijf.