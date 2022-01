Ik ben verzot op mannelijke kwetsbaarheid, inclusief slappe piemels en gekreun

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: het patriarchaat.

Ah, het patriarchaat. Zodra ik het woord laat vallen beginnen mannen vaak al angstvallig te steigeren alsof ik iets lelijks over hun moeder heb gezegd, maar vandaag wil ik het juist hebben over hoe dat patriarchaat ook schadelijk is voor mannen. Misschien heeft u weleens gehoord van het begrip toxic masculinity, oftewel giftige mannelijkheid: een beperkend verwachtingspatroon van mannen dat heerst in onze maatschappij en dat ervoor zorgt dat we negatieve eigenschappen zoals dominantie, gewelddadigheid, seksuele agressie of onderdrukking hebben toegekend aan mannen. Daarom is het voor veel mannen bijvoorbeeld moeilijk om in het openbaar kwetsbaarheid te tonen of zich feminien te kleden, omdat ook zij opgroeien in het patriarchaat dat hen van jongs af aan vertelt dat deze dingen niet horen bij man-zijn en dus worden afgekeurd. Dat beperkende beeld van mannelijkheid belemmert uiteraard ook de seksuele beleving van mannen.

Als we porno zouden moeten geloven bijvoorbeeld, maken mannen vrijwel geen geluid tijdens de seks en nemen ze al het initiatief. Ook zijn ze dominant, weten precies wat ze doen, hebben de hele tijd een enorme erectie en schieten liters sperma in elk denkbaar gat. Maar dat scenario is voor weinig mannen de realiteit. En eerlijk gezegd denk ik dat we daar ongelooflijk blij om mogen zijn. Want ik heb het weleens gehad hoor, seks met zo’n pornoman, en dat was echt voor niemand leuk. Het had namelijk niets met seks of ons genot te maken, want het was een performance. Het was het na-apen van wat hij zag in porno. Wat ervoor zorgde dat ik op mijn beurt in een klassieke passieve vrouwen-pornorol belandde. Soms denk ik nog aan m’n gefotoshopte pornoman en dan voel ik oprecht een beetje medelijden met hem, omdat ik echt denk dat hij gelooft dat dat is wat ik en alle vrouwen willen: uren worden geneukt met een grote harde pik die vastzit aan een gespierd lijf zonder geluid en kwetsbaarheid. Misschien is deze conclusie overbodig, maar: dat willen we dus niet! Of nou ja, ‘we’, laat ik voor mezelf spreken. Ik ben namelijk verzot op mannelijke kwetsbaarheid. En daarbij horen dus ook slappe piemels waar net nog erecties waren, grenzen aangeven, oogcontact, zoenen na het pijpen, de kleine lepel willen zijn en misschien wel mijn lievelings: mannelijk gekreun. O, mannen, als je wilt kreunen, doe dat dan alsjeblieft. Ik ken namelijk geen enkel persoon die op mannen valt en niet van jullie gekreun houdt. Los van dat je door je gekreun toe te laten je adem beter laat stromen (wat weer voordelen heeft voor de kwaliteit van je orgasme), geef je ook aan dat je aan het genieten bent, en waarom zou je iemand dat nieuws ontnemen?

Lieve mannen, jullie vertellen mij weleens dat jullie niet graag diepgaand over seks praten met elkaar. En dat als jullie erover praten het meestal is om erover op te scheppen. Dat doet mij geloven dat velen van jullie, net als ik, met onzekerheden rondlopen die ons seksleven negatief beïnvloeden. En hoewel onze angsten uit dezelfde bronnen putten, zijn mijn angsten en kwetsbaarheden al openlijk onderdeel van onze samenleving. Die van jullie nog niet. Waar ik bijna nooit klaarkom, komen jullie soms al voor de penetratie. Waar ik niet nat word, worden jullie niet stijf en waar ik mijn borsten te klein vind, vinden jullie je biceps te smal. Als het patriarchaat mijn seksleven benadeelt, doet het dat dus ook bij jullie. Want dat jullie niet over die nadelen praten met elkaar of jullie partners, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Ze zijn er in overvloed, als ik jullie mails moet geloven. Hoe eerder we dat beseffen, hoe beter.

