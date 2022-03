Toch maar eens gegoogeld waar de schuilkelders in de buurt zijn. Wat ik vooral aantrof op internet waren interessante geschiedenis-light artikelen waarin werd verteld over de Koude Oorlog, toen men dacht dat die schuilkelders nodig waren. Gelukkig wisten we nu beter, ze waren uiteindelijk nooit gebruikt! Wel jammer, zo veel ondergrondse ruimten, misschien kon er eens een keer een kunstproject in gerealiseerd worden?

Het was tijd om te lachen als een boer met kiespijn.

Ik ben niet opgegroeid met ‘de bom’, ik hoorde er denk ik voor het eerst over via Kinderen voor Kinderen. Die hadden een liedje dat eigenlijk vooral ging over Ernst van Doe Maar die had gezongen over de bom, en dat rijmde op ‘dat vind ik een beetje stom’. Ik kende Doe Maar op dat moment niet. Die bom leek ook niets met mij te maken te hebben. Maar dat liedje was een lekkere meezinger.