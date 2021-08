Mijn zoon is naar de middelbare school vertrokken. Ik zag hem wegfietsen op zijn fiets, met in zijn krat de grootste tas boeken die er ooit heeft bestaan. Hij deed een paar gewone trapjes, ging toen staan op zijn trappers, en staand en zigzaggend verdween hij uit zicht. Toen pas ging ik huilen. Dat heb ik na elf jaar moederschap wel geleerd.

Voor zijn nieuwe school heeft hij een laptop nodig, het moest er een met Windows zijn. Ik ben niet digitaal aangelegd, maar heb een diepe voorliefde voor de Mac. Misschien juist omdat ik niet digitaal aangelegd ben. De Mac is mooi, zit in een fijne doos, er zit geen functie te veel op, en geen lelijk snoer of dat er ineens één knopje rood is. Alles is glad, zilver en knap. Als je de Mac openklapt zegt hij Hallo en dan kun je meteen aan het werk.

Mijn zoon moest dus Windows – scholen hebben eigen systemen, prima – maar ik begon al te trillen toen hij de nieuwe laptop openklapte. Waarom zaten er drie lelijke stickers op het toetsenbord? ‘Die stickers kun je er wel even afhalen’, zei ik zo niet-dwingend mogelijk. Hij zei dat dat later ook wel kon.

Zijn laptop zei ook Hallo, maar daarna moest je je door een eindeloze reeks vragen worstelen om aan de slag te kunnen. Elke vraag was onmogelijk te beantwoorden. Ze gingen over toegankelijkheid en specificaties, en toegankelijkheid zonder specificaties maar met privacy, en privacy zonder specificaties maar met toegankelijkheid, en locaties en voorkeuren, heel veel voorkeuren. Steeds staarden we samen een tijdje naar zo’n vraag in zo’n Window, en dan zei ik: ‘Doe maar accepteren.’ Soms zei ik voor de vorm: ‘Doe deze maar niet accepteren. Is iets met privacy.’

De enige duidelijk vraag was of we een Nederlands toetsenbord wilden. Natuurlijk, zei ik. ‘Wil je die stickers er al afhalen?’ Neuh.

Het toetsenbord bleek precies nooit te doen wat je wilde. Drukte je op slash, dan kreeg je apenstaart en drukte je op een vraagteken, dan kreeg je een uitroepteken.

Nog steeds wilde ik de wereld van Windows niet afkraken, want mijn zoon zou er de komende zes jaar alles mee moeten doen, maar een beetje gefrustreerd raakte ik wel. ‘Ik denk dat je naar dat raampje onderin moet… En dan naar instellingen… En dan naar toetsenbord…’ Maar zo logisch was het niet. Uiteindelijk bleek je weer iets te moeten doen met de alomtegenwoordige toegankelijkheid.

‘Bij de Mac is dit allemaal heel intuïtief!’, riep ik na veertig minuten woedend uit, en ik miste Steve Jobs ineens heel erg.

Mijn zoon, jong en flexibel, zat inmiddels tevreden op Futbin een voetbalteam samen te stellen. De stickers zitten nog steeds op zijn laptop.