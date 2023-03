Maandag was ik bij een stervende op bezoek. Ik had haar lang niet gezien maar ik bewonderde haar werk. Misschien maakte dat het spaarzame contact goed. Toen ik mij had geïnstalleerd zei ze: ‘Ik ga niet terug naar het hospice. Ze hebben me daar gezegd dat ik de eerste ben die zal sterven en je begrijpt dat ik geen zin heb om vermoord te worden.’

Dat begreep ik.

Vervolgens noemde ze een dode schrijver die volgens haar ‘een schoft’ zou zijn geweest.

Toen ik aanstalten maakte om weg te gaan vroeg ze, ‘heb ik je gedood?’

‘Nee,’ zei ik naar waarheid.

‘Dan komt dat de volgende keer.’

Haar uitspraak had niets dreigends, eerder iets zakelijks en toch liefdevols. Alsof ik een kip was die ze goed had gekend maar die nu de soep in moest.

Kort daarop keerde ik terug naar New York en daar was een van mijn planten gestorven. Een dode plant is voor de melancholicus te veel van het goede, daarom vervang ik zo’n plant meteen. Ik ben in het algemeen voor vervangen, mensen heb ik ook altijd vervangen, want wie wil met gaten in zijn kennissenkring leven? Zelf ben je natuurlijk ook een substituut.

De bloemen- en plantenwinkel is in handen van twee mannen uit Guatemala, ik vermoed broers.

‘Ik kom weer voor een plant die wekenlang zonder water kan,’ zei ik.

Ze keken elkaar even aan en de langste van de twee vroeg toen: ‘Welke heb ik je de vorige keer verkocht?’

Ik ben slecht met namen van planten. Tegenover de plant ben ik een koloniaal. Hij moet me plezier geven maar zijn naam kan ik niet onthouden.

Ik wees een plant aan.

‘Die,’ zei de man uit Guatemala, ‘die kan wel twee maanden zonder water.’

En hij glom zelf een beetje van trots.