Ik ben helemaal voor een betere relatie tussen boeren en burgers. Maar wel graag op basis van echte feiten

Caroline van der Plas kreeg in de Volkskrant van afgelopen zaterdag maar liefst vier pagina’s om haar halve waarheden over de betekenis van de landbouw uit te dragen en de ernst van de biodiversiteits- en klimaatcrisis te bagatelliseren (Zaterdag en Opinie, 21/1) De interviewster Yvonne Hofs deed haar best om mijn plaatsgenoot uit Deventer tegen te spreken, maar liet nog heel wat onjuistheden onbesproken. Ik wil graag enkele daarvan alsnog rechtzetten.

Van der Plas stelt dat de Nederlandse landbouw ‘zelfvoorzienend’ is. Dat betekent volgens Onze Taal: ‘In staat om voor zichzelf te zorgen, zonder afhankelijk te zijn van externe bronnen’. Dat is natuurlijk allerminst waar. De Nederlandse veehouderij is zeer afhankelijk van voer uit Brazilië, de Verenigde Staten, Thailand en tot voorheen Oekraïne. Volgens het CBS importeert Nederland jaarlijks rond de 4 miljard kilogram sojabonen, dat is meer dan 200 kilogram voor iedere Nederlander. Een deel wordt meteen geëxporteerd, het grootste deel verdwijnt in de monden van onze koeien, varkens en kippen. In 2021 importeerde Nederland voor meer dan een miljard euro aan maïs, waarvan een belangrijk deel uit Oekraïne. Hoezo zelfvoorzienend?

Over de auteur Bauke de Vries is docent-onderzoeker duurzame ontwikkeling aan de Hogeschool Saxion in Deventer.

Landbouwgrond

Vervolgens stelt Van der Plas dat Nederland zoveel voedsel kan produceren omdat we zo veel vruchtbare landbouwgrond hebben. Op vruchtbare Nederlandse landbouwgrond, vooral kleigronden, telen we inderdaad met veel succes gewassen zoals uien, aardappelen en suikerbieten. De intensieve veehouderij, die de meeste schade aanricht aan natuur, lucht en grondwater, zit juist op van oudsher arme zandgronden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Niet de vruchtbare grond bepaalde de locatie van die bedrijven, maar de makkelijke aanvoerlijnen van veevoer over het water en de weg, vanuit de haven van Rotterdam. Dankzij de royale bemesting die daar nu plaatsvindt, worden deze gronden nu kunstmatig vruchtbaar gemaakt – althans rijk aan stikstof en fosfaat.

Een derde uitglijder betreft het bagatelliseren van de negatieve effecten van de intensieve veehouderij: ‘Wie zegt dat mensen in Nederland lijden onder de boeren, is helemaal gek. De Nederlandse bevolking lijdt niet onder het feit dat wij hier voedsel produceren.’

Gek

Jaren geleden werden duizenden mensen ziek door Q-koorts, velen van hen hebben chronische klachten gekregen, een kleine honderd zijn overleden. De oorzaak: intensieve geitenhouderij. Ook longontstekingen worden vaker waargenomen rondom geitenhouderijen. Anderen procederen al jarenlang vergeefs tegen ernstige stankoverlast, die het regelmatig onmogelijk maakt om buiten te zijn bij woningen in de buurt van varkens- of kippenschuren. Is dat geen lijden? Zijn al die mensen gek? Ik dacht het niet.

Ik ben helemaal voor een betere relatie tussen boeren en burgers en voor een beter toekomstperspectief voor duurzaam werkende boeren. Maar ik zie wel graag dat we beleid maken op basis van de echte feiten. Een gezonde landbouwsector kan bijdragen aan diverse ecosysteemdiensten, zoals een mooier landschap, het binden van koolstof, het bieden van ruimte voor waterberging, enzovoort. Daar kunnen we ze dan ook voor betalen, zodat duurzaam werken en een goede boterham verdienen goed samengaan.

De huidige doorgeslagen intensieve veehouderij schaadt juist al deze ecosysteemdiensten en zet ons land op slot voor allerlei andere noodzakelijke ontwikkelingen. Daar moeten we echt een punt achter zetten.

Het interview met Caroline van der Plas stelt dat de partijleider van BBB in de omgeving van Deventer een ster is. Als inwoner van Deventer, met een groot aantal andere Deventenaren actief binnen Extinction Rebellion (XR), wil ik dat beeld graag nuanceren.

Net als mevrouw Van der Plas proberen wij verandering te bewerkstelligen in Den Haag. Ons doel is om de overheid te bewegen te doen wat nodig is om onze leefomgeving voor ons en toekomstige generaties te beschermen. In tegenstelling tot Van der Plas sluiten wij daarbij niet de ogen voor de angstaanjagende feiten.

Van der Plas ziet een stal tjokvol vogels en steekt de kop in het zand. Wij weten uit de wetenschap dat de soortenrijkdom (biodiversiteit) in schrikbarend tempo afneemt. Als er niets verandert, heeft geen enkele boer straks nog een kans om te overleven. Wij zien graag een overheid die de feiten onder ogen ziet en daarnaar handelt.

Om die reden organiseert XR opnieuw een grote demonstratie op de A12 in Den Haag. Ik neem er in volle overtuiging opnieuw aan deel, en tientallen Deventenaren met mij.

Inge van der Weijden, Deventer

Keuzen

Het interview met Caroline van der Plas maakt duidelijk hoe ook zij in het politieke moeras vastloopt en het zicht op de realiteit verliest om gehoor te blijven vinden bij de achterban. Biodiversiteit is de basis is van onze voedselvoorziening. Voedselvoorziening is niet alleen een boerenkwestie, maar een maatschappelijk en consumententhema. We kunnen ons uitstekend voeden met lokaal geproduceerd seizoensaanbod, de rest valt onder ‘luxe’. En dat betekent heel veel toekomstperspectief voor de boer. Keuzen maken. Het komt uit de lengte of uit de breedte. Dat principe is reeds te lang collectief genegeerd; nu zitten we met de brokken.

Jan Droppers, landbouwkundige, Lousã (Portugal)

Bijsturen

Het zou haar sieren als ze erkent dat de boeren als zelfstandige ondernemers veel eerder - ondanks falend overheidsbeleid - hadden moeten bijsturen zoals echte ondernemers dat ook moeten doen. Zij lijkt me prima in staat om boeren daarin mee te nemen en ze wat meer realiteitszin bij te brengen.

Harry van de Beek, Margraten