‘Ik ben en blijf natuurlijk een meisje, dus ik ben erg precies’

Yvanka de Reus (17) is de eerste vrouw en de jongste deelnemer op het EK bouwtimmeren in Keulen. Wat verwacht ze ervan?

Terwijl het gros van haar leeftijdsgenootjes nog luchtkastelen bouwde, was Yvanka de Reus allang met een echte hamer in de weer. Want toen ze 11 was, lieten haar ouders hun huis verbouwen en dat vond ze zo machtig mooi, dat ze haar toekomst sindsdien haarscherp voor zich ziet.

‘Ik wilde gewoon timmeren en huisjes bouwen’, zegt ze. ‘Bovendien wilde ik van die krantenwijkjes af en iets toekomstgerichters doen, dus toen heb ik gevraagd of ik bij die man in de leer mocht.’

Dat mocht, zodra ze 12 was en alleen op zaterdagen, met als gevolg dat ze amper vijf jaar later de eerste vrouwelijke Nederlands kampioen bouwtimmeren ooit is en vanaf morgen in Keulen ook de eerste vrouwelijke deelnemer ooit wordt bij een Europees Kampioenschap. En o ja, ze is met haar 17 jaar ook nog eens de jongste deelnemer aan een EK bouwtimmeren ooit.

Yvanka de Reus (17) tijdens een van haar laatste trainingen voor het EK Bouwtimmeren in Keulen. Beeld de Volkskrant

Even tussendoor: dat u er tot op heden geen benul van had dat er zoiets bestond als het EK bouwtimmeren, is absoluut geen schande. Dat wist Yvanka zelf ook niet toen ze vorig jaar aan haar mbo-opleiding in Heerhugowaard begon. Daar kwam ze pas achter toen een van haar docenten van het Horizon College en mede-opleider Espeq, Hans Neefjes, haar voor het eerst bezig zag in de les en blijkbaar zo onder de indruk was dat hij vroeg: is zo’n wedstrijd niet wat voor jou?

Dat soort wedstrijden zijn bedoeld om mbo-beroepen in een wat glimmender daglicht te zetten en studenten er zodoende van te overtuigen dat hun werk niet alleen een vehikel is om geld te verdienen, maar vooral iets om trots op te zijn.

Tijdens zo’n wedstrijd moeten de deelnemers in drie dagen tijd een zo mooi mogelijke kapconstructie in elkaar timmeren. Bij het EK zijn de Duitsers – jongens die opgegroeid zijn in houten chalets en het timmeren niet alleen met de paplepel kregen ingegoten, maar die paplepel waarschijnlijk ook nog eens zelf moesten beitelen – de grote favoriet, zegt Yvanka. ‘In Duitsland word je echt bewonderd als je op het EK mag staan.’

Dat is ook gelijk het spannendste van het EK, want hoe functioneren je handen als er straks tientallen Duitse toeschouwers op je vingers kijken? Lukt het die vingers dan nog wel om met dezelfde militaire precieze het juiste stuk vurenhout af te schaven?

Want dat ze als eerste vrouwelijke deelnemer veel bekijks zal trekken, dat is wel zeker. Echt trots is ze daar overigens niet op, want de bouw zou helemaal geen mannenwereld moeten zijn, vindt ze.

‘Tuurlijk, als ik blokken moet sjouwen, lukt het mijn collega er twaalf te doen, terwijl ik er met vier of zes loop’, zegt ze. ‘Dat hou je natuurlijk. Maar als je niet sterk bent, leer je vanzelf slimmer te worden. Ik zoek in zo’n geval naar de kortere paadjes.’

Die slimheid is wat haar naar eigen zeggen ook zo goed maakt. Zodra ze een boven- en zijaanzicht ziet van een te bouwen kapconstructie – voor een leek een soort onbevattelijke wirwar van door elkaar lopende lijnen – krijgt Yvanka al gelijk een driedimensionaal plaatje in haar hoofd van het eindproduct.

‘En ik ben en blijf natuurlijk een meisje, dus ik ben erg precies.’

Zo hebben meiden nog wel meer voordelen, zegt ze. Jongens kunnen tijdens een schooldag bijvoorbeeld opeens bevangen raken door een bijna ergerlijke onverschilligheid waardoor ze nauwelijks naar de meester luisteren. Of ze stellen zich opeens heel grootmoedig en wijsneuzig op, waardoor ze ervan overtuigd zijn alles allang te weten.

‘Jongens laten zich vaak niets vertellen, maar dan leer je zo weinig’, zegt Yvanka. ‘Meiden durven wel gewoon vragen te stellen.’

Overigens heeft ze straks in Keulen ook een groot nadeel. Na haar overwinning bij het NK dacht ze dat haar volgende wedstrijd het WK in Shanghai zou zijn, aanstaande oktober. Maar toen dat WK vanwege corona niet door kon gaan, werd ze halsoverkop ingeschreven voor het EK in Keulen, met als gevolg dat ze maar drieënhalve week trainingstijd had.

Dat is een groot gebrek, omdat scheidsrechters bij bouwtimmerwedstrijden spijkerhard zijn – iedere kier en ieder uitstekende stukje hout leveren minpunten op. Daarom houdt ze er geen rekening mee dat ze straks kampioen wordt. Ze hoopt alleen niet dat ze vanwege gebrek aan training straks kansloos laatste wordt. Dan zal iedereen namelijk zeggen: tja, dat krijg je ervan als je een meisje mee laat doen in een mannensport.

‘Ik hoef geen kampioen te worden’, zegt Yvanka. ‘Ik hoop alleen dat ik m’n mannetje sta straks. Of ik bedoel: mijn vrouwtje.’