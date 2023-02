Ik ben een aarzelend monarchist. Democratie blijft prachtig, maar je kunt niet alles aan het volk overlaten

In het Steigenberger Hotel in Bad Pyrmont vond de conferentie Stark gegen Stress plaats. Vrijwel alleen mannen namen deel aan de conferentie, meestal van een zekere leeftijd, al hadden vrijwel alle deelnemers moeite gedaan hun leeftijd door middel van kleding en schoeisel te bestrijden, een enkeling was overgegaan tot de aanschaf van een haarstukje.

De heren namen de stress serieus.

Ik was in Bad Pyrmont om te revalideren. Er zit voor de burger weinig anders op dan genezen, sterven, of ziekten preventief voorkomen, eigenlijk is dat ook genezen. Daarnaast ben ik dol op badplaatsen waar geneeskrachtig water te verkrijgen is. Dat koningin Emma in Bad Pyrmont haar man Willem III leerde kennen – Emma heette Emma van Waldeck-Pyrmont – was mooi meegenomen, aangezien ik een aarzelend monarchist ben. Democratie blijft prachtig, maar je kunt niet alles aan het volk overlaten. Zo’n koningshuis is een uitlaatklep voor de ondraaglijke spanningen, noem het stress, die het volk dagelijks ondergaat. (Ik maak uiteraard deel uit van het volk, maar wel met gezonde tegenzin.)

Mijn zoontje van 1,5 was mee en terwijl zijn vader aan het bijkomen was van talloze ingebeelde ziekten – op mijn visitekaartje staat: monarchist, hypochonder, spion met een minimum aan overtuigingen – liet hij zich voorlezen uit Da bin ich van Friedrich Karl Waechter. Mijn favoriete kinderboek sinds een week of vijf. Helaas bij mijn weten niet in het Nederlands verkrijgbaar. Over een kattenfamilie, waarvan ongeveer een vijfde door vissers overboord wordt gegooid, waarna een overlevende kat een haai doodschiet, aan land spoelt, per trein door Duitsland reist en bij een schijnbaar willekeurig adres aanbelt met de woorden: ‘Hier ben ik.’

Mijn zoontje vond de haai een beetje eng, maar ik troostte hem door te zeggen: ‘Even doorlezen jongen, en daarna gaan we samen revalideren.’

Met revalideren kun je namelijk niet vroeg genoeg beginnen.