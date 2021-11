Ik behoor tot de rap slinkende minderheid bij wie nog de mildheid overheerst over het coronabeleid van dit kabinet

De met afstand minst benijdenswaardige politicus van dit moment moet wel CDA’er Hugo de Jonge zijn, de demissionaire vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Je kunt bij wijze van spreken geen krant openslaan, geen radio of tv aanzetten, geen sociaal medium bezoeken of zijn naam komt voorbij – en zeer zelden in complimenteus verband. Kort samengevat: hij kan al heel lang geen goed doen. Alle cha-grijn, woede en frustratie over de coronamaatregelen lijken bij hem terecht te komen, met een vanzelfsprekendheid die me telkens verbijstert. (En bij premier Mark Rutte, over hem een andere keer.)

Deze week was het wederom raak. Tot veler verrassing bleek op de cover van de nieuwste Linda onder meer De Jonge en D66-ambtsgenoot Kajsa Ollongren te staan – breedlachend, in galakleding en uitbundig gestyled. Motto van het nummer: ‘Oh wat een jaar’. Daar was in elk geval alvast geen woord aan gelogen.

Pavlov

Ik kon een glimlach niet onderdrukken, maar dat was buiten de hondjes van ­Pavlov gerekend. Zij buitelden onmiddellijk over elkaar heen, waarbij geheel naar verwachting vooral De Jonge het moest ontgelden. Tot vervelens toe zag ik in de media de betreffende cover voorbijkomen, briesende commentaren erbij. Kleine bloemlezing uit de beschaafdste oordelen: zo’n fotoshoot is ‘ijdeltuiterij’, ‘oliedom’, ‘niet slim’, ‘de schaamte voorbij’, ‘drie keer onhandig’ en minimaal ‘onverstandig’. ‘Ik zou me even concentreren op een pandemietje en niet op de cover van Linda gaan staan’, bitste de een. ‘Dit is gewoon een ordinaire en gladde trap na aan iedereen die het door de eindeloze blunders van de ministerraad zwaar heeft gehad’, schreef een ander. Een derde: ‘We zitten in de grootste crisis sinds WO2, een ongekende tweedeling dreigt, maar uiteindelijk draait het om jou.’

Tjonge. En dat alleen omdat je in je zondagse pak poseert voor een onnozele vrouwenglossy? Zeker, de man zal niet zijn gespeend van ijdelheid – zoals trouwens vrijwel niemand die een publieke functie bekleedt. Maar ijdelheid is hooguit amusant, geen misdaad tegen de menselijkheid. Althans, niet bij mijn weten.

U begrijpt, ik behoor tot de rap slinkende minderheid bij wie nog steeds de mildheid over het coronabeleid van dit kabinet overheerst. Om een even simpele als praktische reden. Want hoe je het wendt of keert, deze minister en de regering waarvan hij deel uitmaakt doen wat iemand toch zal moeten doen: in een land met 17,4 miljoen beterweters draagvlak zoeken voor maatregelen die ófwel bij deze ófwel bij gene groep verkeerd zullen vallen.

Troostend

Maatregelen bovendien waarvan geen sterveling weet of ze werkelijk het gewenste effect zullen hebben. De enige troostende gedachte lijkt me dat Nederland in deze crisis geen uitzondering is. Ook in verwante buitenlanden modderen politici maar wat aan.

Toch wil menig deskundige ons doen geloven dat uitgerekend onze regering er een rommeltje van maakt. Zo kwam NRC woensdag met een artikel waarin leden van de ethische commissie van de Gezondheidsraad zich uitspraken over de eventuele invoering van een 2G-systeem. En opnieuw klonk het verwijt dat ik in de afgelopen anderhalf jaar in vele varianten heb gehoord: ‘Het kabinet holt iedere keer achter de feiten aan.’

Tja, denk ik dan. Waar moet het anders achter aan hollen? Persoonlijk heb ik liever een kabinet dat achter de feiten aan holt dan achter z’n intuïtie. Of achter, ik noem maar wat, het gesundes Volksempfinden. Een kabinet dat vóór de feiten uit holt, lijkt me trouwens evenmin een pretje.

Natuurlijk, over pakweg drie, vijf of tien jaar zullen we allemaal weten wat de beste uitweg was geweest uit de huidige virus­ellende. Zullen we haarfijn kunnen vertellen wat het kabinet had moeten doen. (Eerlijk gezegd kan ik nu al opzien tegen al die bijdehante reconstructies, tegen de eindeloze stoet wijsneuzen die dan voorbij zal trekken, tegen de luitjes die zullen beweren dat hun zeer verstandige adviezen volkomen ten onrechte in een diepe la verdwenen.)

Maar je zult anno 2021 de minister van Volksgezondheid zijn en voortdurend voor zulke beslissingen staan. Zet ’m op, Hugo.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist.