Ik begreep de bezorgde blik van Beatrix wel

Een van de eerste dingen die ik zag van de rijtoer op Prinsjesdag was een beeld van prinses Beatrix die achter de ruiten van het gebouw van de Raad van State, tussen alle omgekeerde vlaggen en een woud van opgefokte middelvingers door een glimp trachtte op te vangen van de koets met daarin haar zoon, haar schoondochter en Amalia, die er voor het eerst bij was.

Een enkeling riep: ‘Boe!’ Of: ‘Boer!’

Ook gehoord: ‘Landverraders!’

Wat doe je, als je uitgescholden en afgekat wordt door schrikbarend grote groepen mensen die uiteenlopende frustraties op je afreageren? Hoe kijk je, als je voor Jan en alleman te kijk staat en je je moet beheersen? Blijf je lachen, wanneer net in de krant heeft gestaan dat je naam zou figureren in morbide correspondentie van de georganiseerde misdaad? Als je je eerste studiedag moest beginnen met een ‘fotomoment’?

Toen ik achttien was, squashte ik een periode fanatiek. Als ik een mooi punt maakte tijdens een wedstrijd, en het handjevol toeschouwers aan de andere kant van het glas de slagenwisseling beloonde met een beheerst applausje, slaagde ik er nooit in mijn gezicht in de plooi houden. Meestal deed ik iets raars met mijn mond, en pulkte ik aan de snaren van mijn racket. Wanneer ik volkomen naast het balletje maaide en op het tribunetje een stilte viel, het korte vacuüm waarin een vol terras een voorbijganger ziet struikelen en wacht tot-ie weer ongeschonden opstaat, deed ik hetzelfde.

En ik weet wel, het glas van de squashbaan is niet dat van de Glazen Koets, en de lijn voor de troon moet verdraaid ver worden doorgetrokken om ooit bij mijn voordeur te belanden, maar toch moest ik aan dat ongemak denken toen ik radioverslaggever Mattijs van de Wiel hoorde vertellen dat Amalia glimlachte en onverdroten bleef wuiven, terwijl de koets de volksdrift passeerde.

Máxima had bij het zien van de vlaggen en de middelvingers het zwaaien abrupt onderbroken. En zo belandde Van de Wiel plots in een verslag van een royal staredown: ‘Ze kijkt de demonstranten nu recht in de ogen!’

Elders op de route overheersten de notoire koningshuisliefhebbers die in mijn herinnering in andere jaren de enigen waren die zich op Prinsjesdag op straat vertoonden. De Telegraaf sleurde Johan Vlemmix voor de camera, een onverbeterlijke oranjeklant. Vlemmix, de voormalig voorzitter van de Máxima-fanclub, en sinds de achttiende verjaardag van de oudste dochter overgestapt naar de nóg duurzamere functie van voorzitter van de Amalia-fanclub, sjouwde een paar maanden geleden nog rond met een meters hoog Amalia-standbeeld. Nu had hij een soort Academy Award bij zich. De welwillende kijker kon zien dat die wederom de prinses voorstelde.

‘Als ik ’m omhoogsteek, weet ik zeker dat ze denkt: daar heb je hem weer.’ Grapje.

Zelf begrijp ik maar weinig van dat instituut: van de egards en de rituelen en de privileges en de kroondomeinen en de snoepreisjes en de buitenverblijven en de fotomomenten en de royaltykenners en de stijgende onkosten en de jaarlijkse vergoedingen en de kreupele pr en van Koningsdag, van de hele kleur oranje, en van het getrompetter waarmee de entree van de koning en zijn vrouw en oudste dochter gister in de Haagse Schouwburg werd omlijst als waren het opnamen voor een of ander belegen kostuumdrama, maar de bezorgde blik van Beatrix, die haar kleindochter probeerde te zien, die begreep ik wel.