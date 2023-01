IFFR heeft ons nodig. En wij hebben IFFR nodig, als antidotum

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het is een soort sport voor vaste bezoekers van International Film Festival Rotterdam. Zoek de meest lyrische en vage aanbevelingen van de honderden films in het officiële IFFR-programmakrantje, waar alle titels kort omschreven staan. En stel daaruit een minibloemlezing samen.

De oogst van de 52ste festivaleditie stelt niet teleur. De Zwitserse speelfilm Füür brännt bijvoorbeeld, heet ‘een prozagedicht als ode aan een voortkabbelende dag’. Of neem het Zuid-Koreaanse Night Walk, een ‘kalmerende, woordeloze streling voor onze zintuigen en een visueel lied voor de dromen van mensen die wakker blijven als de zon is ondergegaan’.

Deze ‘landschapsfilm’ (bij nacht!) draait de eerste festivalzondagmiddag om 16.45 in Pathé 6. En de popcornlinie in de megabioscoop op het Schouwburgplein is geopend, voor wie graag wat knabbelt (zoet, zout) tijdens het woordloos strelen.

En dan is er degene die zich ontfermde over het tekstje van The Innerview (1973). De programmeur deed het er om; hij móést die IFFR-bloemlezingbokaal ’23 winnen. Over de film uit het programmaonderdeel Cinema Regained: ‘Een ondefinieerbare, niet-narratieve, gedachtenspuiende, ideeënrijke, freestyle documentaire-found-footage-essay-montage-stream-of-consciousness-collage die in eeuwige staat van wording verkeert.’

Niet eens af dus, deze film uit de jaren zeventig.

Sommige bezoekers lezen zulke aanbevelingen als waarschuwing. Anderen juist niet. Maar nu, drie jaar (drie jaar!) na de laatste editie van het Rotterdamse festival, gaat er een extra lokkende kracht van uit.

Alle culturele evenementen leden onder de pandemie. Maar geen filmfestival zag zich zo gestraft door de lockdowns als IFFR: drie genekte edities, waarvan twee reguliere en een zomerse, die in het teken moest staan van het 50-jarig jubileum. Ondertussen was Idfa alweer op de been. En ging concurrent Berlijn ook gewoon verder.

Rotterdam poogde nog iets van de verloren edities te redden, in afgeslankte onlinevorm. Hopeloos. Niks zo ongeschikt voor het thuiskijken als de typisch Rotterdamse cinema. Films die, anders dan de gemiddelde tv-serie of speelfilm, eerst wat concentratie vereisen vóór ze belonen. Ze dienen in het donker van de zaal te worden beleefd, tussen het publiek en liefst ook nog in aanwezigheid van de filmmaker, die na afloop wat vragen beantwoordt. Zo komt Darren Aronofsky volgende week langs in Rotterdam met The Whale, zijn tragikomedie over een onlinedocent met extreem overgewicht. En luistert Ulrich Seidl de wereldpremière op van zijn gloednieuwe mix van het controversiële tweeluik Rimini-Sparta.

Pas nu begint de in 2019 aangestelde artistiek directeur Vanja Kaludjercic aan haar eerste echte, normale IFFR-editie. En die staat meteen onder enorme financiële druk: de komende jaren zal het festival zich moeten herstellen, terwijl het bezoek binnen de culturele sector nog altijd ver achterblijft.

IFFR heeft ons nodig. En wij hebben IFFR nodig, als antidotum. De hele top van best bezochte films in 2022 bestond uit vervolgfilms; meer van hetzelfde. Experiment en avontuur in de bioscoop, we raken het ontwend.

Het festival opent woensdagavond met Henrik Martin Dahlsbakkens Munch, over de Noorse schilder van De schreeuw. Een ‘caleidoscopisch essay’, belooft de programmagids. Maar laat het u vooral niet afschrikken.