Iemand maakt bidhandjes. Maar ja, aan bidhandjes heb je niets

Er is te veel om te behandelen van deze dinsdagmiddag, daarom heb ik het alleen over vaatwassers en Indonesische mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

De vaatwasser wordt tijdens het vragenuur ineens een heet punt bij een discussie die eigenlijk over de hackbaarheid van zonnepanelen gaat. Zonnepanelen, bleek deze week, zijn makkelijk te hacken. En voor je het weet doet China dat met al onze zonnepanelen, en, en… tja, wat dan? ‘Dan gaat alles plat, voorzitter’, weet Joost Eerdmans (JA21). ‘Da’s nie zomaar wat.’

Zoals vaker in de Kamer ontspint de discussie zich weldra in geheel onverwachte richting, namelijk die van de vaatwasser, want volgens Eerdmans zijn ‘al die apparaten in ons huis een springplank voor criminelen’.

Een vaatwasser kan een polariserende werking hebben, want het blijkt dat de helft van de Kamer bang is dat we door vaatwasser- en zonnepaneelhackers zullen worden becyberlegerd, terwijl de andere helft daar totaal niet voor vreest. Het is net als toen met de millenniumbug: óf je ging met zaklantaarns in een schuilkelder zitten óf je dacht: ‘Ik ga lekker Oud en Nieuw vieren, mijn computer ontploft heus niet.’

Wybren van Haga (Groep Van Haga) hoort bij de laatste groep. Hij gaat naar de interruptiemicrofoon en zegt: ‘Als de Chinezen mijn vaatwasser willen hacken, be my guest.’

Tegen het eind van het vragenuur, net voor de stemmingen, stroomt een grote groep ouderen de publieke tribune op. Ze zijn nogal aanwezig: telefoons rinkelen en piepen, afgewisseld met een keihard ‘Sssssjt!’ van de rest van de groep, blikjes Potter worden tevoorschijn gehaald, er zijn veel dingen die knisperen. Een man met wit haar buigt zich over de reling van de tribune, roept door het vragenuur heen keihard ‘HALLO!’ in de richting van de meest rechtse partijen en steekt zijn duim op.

Ze zijn hier voor de Indische kwestie, vertelt de man die naast mij is komen zitten, voor de moties waarover vandaag wordt gestemd, over financiële regelingen voor slachtoffers van de Japanse bezetting, en geld voor weduwen van ambtenaren en Knil-militairen die geen salaris kregen tijdens de oorlog.

Nu ik beter kijk, zie ik dat deze ouderen inderdaad Indische roots hebben. Vorige week is de groep van de tribune gestuurd, vertelt de man naast me, want toen waren ze te luidruchtig. ‘Als een indo niet meer zwijgt, is er echt iets aan de hand’, zegt hij.

Het klinkt voor de hand liggend, maar bij het individueel stemmen over de moties waarvoor deze oude mensen op de tribune zijn komen zitten, wordt het voelbaar hoe belangrijk ze zijn. Het geknisper met hoestsnoepjes is opgehouden, de ouderen kijken stil toe hoe elk Kamerlid ‘voor’ of ‘tegen’ zegt. Een vrouw pakt de knie van haar hoogbejaarde moeder vast.

De moties worden niet aangenomen. 61 Kamerleden zijn vóór de financiële regeling voor eerstegeneratieslachtoffers, 69 tegen. Precies dezelfde aantallen zorgen dat de motie voor een financiële regeling voor weduwes ook weggestemd wordt.

De ouderen staan op en beginnen te roepen. ‘Mijn moeder wil duidelijk maken dat jullie er de ballen van snappen!’, roept de vrouw die tijdens het stemmen haar moeders knie vasthield. ‘Schande!’ ‘Schaam je diep!’ ‘Mijn opa heeft gevochten voor jullie!’ ‘In 2015 zijn de mannen wél uitbetaald!’ Onder de tribune, in de rechterhoek van de Kamer, zijn Geert Wilders (PVV) en nog wat Kamerleden gaan staan. Ze applaudisseren voor de Indische ouderen. Iemand maakt bidhandjes naar ze. Maar ja, aan bidhandjes heb je niets.

Met ferme maar vriendelijke hand worden de ouderen de zaal uit gedirigeerd door de bewaking. Daar staat als bij toverslag Thierry Baudet (FvD) meteen klaar op de gang, die met een paar mensen in gesprek gaat. Van Haga is er ook, en verderop staat Renske Leiten (SP) met een kluitje ouderen te praten.

‘Bedankt hè, Tjer!’, roept een van de oude dames naar Baudet als hij na vijf minuten weer naar de Kamer terugloopt. Het heeft iets ontroerends, dat ‘Tjer’.

Aaf Brandt Corstius doet eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.