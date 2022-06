Iedereen wil wel ramptoerist zijn bij ‘Kasteelvrouwe Emmy’

Ergens in een Frans slaapdorpje, in Douzillac om precies te zijn, stond een gammel 16de-eeuws kasteel dat decennialang overgeleverd was aan de elementen en termieten. Tot een Hollandse verpleegkundige voorbijkwam, die – ten onrechte – dacht dat dit nog terug te draaien viel. Emmy Postma was in 2021 te zien in een verrukkelijke Ik Vertrek-aflevering, Omroep Max zag haar max-factor en dacht: wat Talpa kon met de Meilandjes, kunnen wij ook: Kasteelvrouwe Emmy heeft met bijna anderhalf miljoen kijkers op dinsdagavond alleen nog het journaal voor zich te dulden. Een poging het succes van de nieuwe tv-prinses te ontleden in vijf delen.

Kasteelvrouwe Emmy en haar man Rutger Beeld Omroep Max

De missie van de 62-jarige Emmy is even romantisch als irrationeel (1): ook al heeft Emmy inmiddels wat kamers van Château des Chauveaux een beetje bewoonbaar gekregen als chambre d’hôte, het is vernis op een rotte schutting, en er is uiteraard geen budget om het lekkende dak (formaat: kasteel) te repareren. Dinsdagavond komt een vriendengroep op bezoek, één stel heeft voor de zekerheid de caravan mee. ‘Als ramptoerist kom ik hier wel aan mijn trekken’, zegt vriendin Rolijn lachend als ze op zolder vergeefs wat volle teiltjes versleept – de ramptoerist thuis zit in diezelfde comfortabele, betwetende positie.

Toch is Emmy inspirerend, met haar authentieke, opgewekte laisser-faire (2). ‘Ik ben bang dat het helemaal niet past zo’, zegt Emmy terwijl ze een bed in een safaritent probeert te proppen, dan gaat de tentpaal toch midden door het bed? Ze komt beddengoed tekort. Het zilver moest nog gepoetst. ‘Nou ja, we doen kaarsen aan en het wordt vast donker.’ Emmy is een geboren tv-persoonlijkheid, die weet wie ze is en altijd precies dat merk levert (3) in kant-en-klare, stijlvaste uitspraken. ‘Ik wilde een prinses zijn op mijn eigen kasteel’, zegt ze telkens.

Een prinses die niet gewacht heeft op een prins, overigens: Emmy is net zo goed een powervrouw (4). Haar brommige vriend Rutger zag dat het een gebed zonder end zou worden en wilde niet in de onderneming. ‘Ik dacht, ik koop het zelf wel’, zegt Emmy. Toch is Rutger (5) een onmisbaar personage in Kasteelvrouwe Emmy. Als onvrijwillige kasteelheer en pessimist levert hij een nodig contragewicht bij Emmy, hij is de yin bij haar yang, de Bert bij haar Ernie: ‘Ik begrijp er niks van, maar ik accepteer alles.’

En terwijl ieder verstandig mens het hoofd schudt, gaat Emmy de ‘moestuin’ in, een woestenij waar haar vrienden van schrikken. Daar ontwaart ze één verdwaalde courgette: ‘Ooo, ik heb een courgette, kijk dan toch!’ Rolijn later, wanhopend: ‘Waar moet je beginnen?, waar eindigt dit?, waarschijnlijk nooit.’ Rolijn gaat straks weer fijn voor haar waterdichte caravan zitten om fronsend te genieten van het schouwspel. Net als wij.