Iedereen met een smartphone is tegenwoordig een potentieel propagandadepartement

Er is de laatste tijd veel discussie over kunstenaars die met behulp van AI gekke dingen doen met bestaand werk. Zelf ben ik bezorgder over een omgekeerd verschijnsel: dat mensen van gek of curieus bestaand werk met digitale hulpmiddelen weer geruststellend normaal werk maken. Columnist Sander Schimmelpenninck zette een foto op Twitter van een reëel bestaand Twents veld, dat door glyfosaat een o zo chemische gele kleur had aangenomen. In een tweet van een boze vijand keerde datzelfde Twentse veld terug, maar nu ‘gewoon zoals het hoort’, gezond groen, niks aan de hand, hou eens op boeren te beschimpen.

Een paar jaar terug kregen we van een logé een voor de export bedoeld landschappenboek van het Roemeense ministerie van Milieu cadeau. Ik bladerde er routineus doorheen, tót ik ineens een plek in de bergen herkende. Op het beeld was niet alleen een onappetijtelijke chemische fabriek verwijderd, maar ook een hoeveelheid eeuwige sneeuw neergelegd die ik daar nooit met eigen ogen had gezien.

Spelen met sneeuw en ijs is een oprukkende digitale activiteit. Het wemelt online van de foto’s met jaartallen waarop de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. Je ziet bijvoorbeeld dat een Zwitserse gletsjer in 1980 twee keer zo groot was als in 2010. Maar je ziet online óók gletsjers die weer in massa toenemen. Mensen die beweren ‘de reëel bestaande gletsjers’ te hebben gefotografeerd, beschuldigen milieuactivisten ervan dat ze in hun behoefte de wereld te alarmeren op foto’s ‘extra veel ijs’ weghalen. Het is jammer dat je niet zelf elk jaar met een centimeter al die Zwitserse gletsjers kunt afgaan.

In de 20ste eeuw waren alleen propagandadepartementen van dictaturen bekwaam in de kunst een land er op foto’s ‘geruststellend normaal’ te laten uitzien. In een wereld waarin iedereen met een smartphone een Twents veld kan laten verkleuren en een gletsjer kan laten groeien, is iedereen met een smartphone een potentieel propagandadepartement.