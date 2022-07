Iedereen mag spotten met mijn kletskop. Maar niemand mag spotten met mijn gedichten

Op mijn veertiende verloor ik mijn haar. Veertien is een erg pijnlijke, volstrekt ongeschikte leeftijd om kaal te worden. Mijn schaamlippen barstten uit hun voegen van de hitsigheid: ik wilde de magnifieke teelballen en mythische penisschachten van mijn mannelijke leeftijdsgenoten exploreren, maar de kaalheid gooide roet in het eten.

Ik geneerde me en zonderde me af.

Overdag luisterde ik naar The Cure en had ik boulimische vreetbuien met Berlijnse bollen, picklesbokalen, muesli, olijven, honing, okkernoten, chocoladen berentemmers en marsepeinen rattenvangers.

’s Nachts klom ik uit mijn slaapkamerraam en liet ik me molesteren door vijftigjarige Noord-Franse taxichauffeurs, cynische Bulgaarse laminaatverkopers, verslagen pistoolschilders, melancholische baggeraars en gepensioneerde stierenvechters die maar wat blij waren dat ze een gulzig wanhopig tomeloos kronkelend puberlijfje op een dienblad gepresenteerd kregen.

De muts op mijn kop negeerden ze dapper, of ze letten er niet eens op.

Op mijn twintigste keerden mijn lokken terug: mat, dof, korzelig, flauw, ongezond, zonder geestdrift en springerigheid. Slierterig, broos en onbetrouwbaar. Vier jaar later verdwenen mijn haren weer en sindsdien zijn ze niet meer teruggekeerd.

Wanneer ik voordraag, draag ik een pruik. Een bespottelijke, jeukerige, opbollende, ‘helmachtige’ pruik die mijn motoriek verstoort. Ik beweeg me houterig en verkrampt. Ik ben constant bang om ontmaskerd te worden.

Zoals Andy Warhol.

Ooit trok een jonge vrouw de kenmerkende legendarische zilverblonde pruik van zijn hoofd tijdens een signeersessie. Warhol zei achteraf dat het voelde alsof hij een tweede keer werd beschoten. Ik kan me er iets bij voorstellen, bij zijn diepe vernedering. Gelukkig droeg hij een trui met een kap, waardoor hij vrijwel meteen zijn kaalheid aan het zicht kon onttrekken.

Ik hou van Andy Warhol. Van zijn ambiguïteit: de corruptie en het religieuze, het bedeesde en het sensuele, het ongenaakbare en het pokdalige, de diva en de verschoppeling.

Ik kan zelf ook hoog van de toren blazen, te zelfgenoegzaam zijn en mezelf vergalopperen. Soms ben ik ronduit onuitstaanbaar: arrogant, opvliegend, baldadig, impulsief, agressief, manipulatief, nonchalant, gemeen, jaloers en destructief.

Maar ik kan ook weken aan een stuk erg angstig, zwaarmoedig, achterdochtig, schuchter en terneergeslagen zijn.

Dan schrijf ik mijn beste gedichten.

Want ja, ik beantwoord aan het romantische clichébeeld dat veel mensen nog van dichters hebben: wereldvreemd, eigenaardig, neurotisch, kribbig, zwartgallig, excentriek, kwetsbaar, wispelturig en eenzelvig. Momenteel zit ik in zo’n fase. Mijn branie en roekeloosheid zijn weg. Ik voel mezelf lelijk, abominabel, verwerpelijk en onwaardig. Een paria.

Ik beeld me in dat andere dichters me uitlachen achter mij rug.

Ze lachen om mijn miserie in hun grote huizen die zijn volgestouwd met fantastische Ierse setters, met ravissante hobo spelende slimme listige kinderen, met Balinese afgodsbeelden, met magische kookwekkers, met zalige trampolines, met hagiografieën van Buster Keaton, met oogverblindende toiletborstels van Philippe Starck, enzovoort...

De waarheid is natuurlijk dat andere dichters met hun eigen demonen af te rekenen hebben en met hun eigen individuele beproevingen en obstakels worstelen, en dat ze bijgevolg niet (vaak genoeg) aan mij denken.

Maar terug naar de pruik... Het is zo’n beetje mijn imago geworden, die wrede vreemde opvallende woelrat op mijn kop. Op mijn boeken sta ik afgebeeld met pruik. Lastig. Ik wil af van die pruik.

Als ik in Brugge rondwandel met mijn bastaardhondjes dan draag ik een sjaal rond mijn kale knikker. Mijn moeder zegt vaak: ‘Fientje, je bent zoveel mooier met die sjaal dan met een pruik.’ Maar ja, ze is mijn moeder. In het Engels bestaat de uitdrukking: ‘A face only a mother could love.’

Maar ook de voormalige vrachtwagenchauffeur (mijn huidige geliefde) en de oude kruisboogschutter (mijn ex-geliefde én muze én pispaal én chauffeur én boekhouder én leverancier van bonbons en gorgonzola) vinden mij bevallig zonder pruik.

De voormalige vrachtwagenchauffeur heeft prachtige ruige donkere woeste weelderige opverende welriekende Bijbelse haren. Zoals Johannes De Doper, geschilderd door Titiaan.

De voormalige vrachtwagenchauffeur is overigens behoorlijk ijdel wat betreft die haren, hij zweert bij hele dure granaatappelshampoo met koninginnebrij. De shampoo wordt bereid door een sissend sjamanistisch dwergvrouwtje met een houten been, een profetische komodovaraan en een lodderoog.

De oude kruisboogschutter is eveneens koket, hij heeft steeds een kam op zak om zijn fiere grijze strengen in het gareel te houden. ‘Strengen’ klinkt te schamel. Zelf vergelijkt hij zijn haardos met Albert Einstein, maar dat is te veel eer.

Toch opvallend dat ik val op mannen met dikke robuuste bekoorlijke manen.

Ik heb me neergelegd bij mijn kaalheid. De aandoening heet alopecia. Alopecia is dit jaar beroemd geworden dankzij een milde onschuldige grap van de charmante Chris Rock tijdens de Oscar-uitreiking. Het doelwit van de grap was de oninteressante Jada Pinkett Smith. Chris Rock kreeg een oorveeg van haar echtgenoot, de zoutloze hypocriete banale evangelistische Will Smith.

Schandalig. Iedereen mag spotten met mijn kletskop. Doe maar, ik daag jullie uit!

Maar niemand mag spotten met mijn gedichten. Wanneer mijn gedichten worden bekritiseerd ben ik woedend en ontroostbaar. Lichtgeraakt? Ja, natuurlijk. Lichtgeraakt en kleinzerig. En totaal niet geschikt voor dit brute kille hardvochtige genadeloze leven.

Zelfmoord dan maar? Nee, liever euthanasie. Zoals mijn literaire held Rogi Wieg.

Maar eerst wil ik nog 88.745 gedichten schrijven.

En nooit meer een pruik dragen.

Delphine Lecompte is dichter en prozaïst, en in de maand juli gastcolumnist op volkskrant.nl