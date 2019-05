Iedereen kon weer even stoom afblazen en zijn afschuw uitspreken over de uitwassen van het ‘moderne voetbal’

Michael van Praag, voorzitter van de KNVB en bestuurslid van de Europese bond UEFA, bezocht woensdagavond in Bakoe, Azerbeidzjan de finale van de Europa League tussen Chelsea en Arsenal. Anderhalf uur voor de wedstrijd maakte hij een foto van het toen nog maar nauwelijks gevulde Olympisch stadion. Die foto plaatste hij op Twitter, met het woord ‘Indrukwekkend.’

De hel brak los.

De foto die Michael van Praag woensdag in Bakoe op Twitter zette, Beeld Twitter.

Van Praag werd massaal belaagd, door honderden voetbalfans en door een paar prominente journalisten. De ‘chef voetbal’ van de NOS, Arno Vermeulen, veronderstelde dat Van Praag het over champagne en kaviaar had, ‘kan geen andere reden bedenken.’

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad twitterde net zo sarcastisch: ‘Iedere keer als je denkt: fuck, wat moet ik nu toch weer in die verdraaide klotecolumn schrijven, is daar mijn vriend Michael.’ Redder in nood, noemde Mossou de man die al tien jaar lang onbezoldigd voorzitter is van de grootste sportbond van Nederland, en ‘gekkie des vaderlands.’

Tweet van AD-journalist Sjoerd Mossou over Michael van Praag. Beeld Twitter

Van Praag is deze week ook mijn redder in nood, maar een gekkie des vaderlands zou ik hem niet snel noemen – niet alleen omdat het stadion in Bakoe nogal indrukwekkend is. Het is een nieuw, protserig en kolossaal stadion, met bijna 70 duizend plaatsen. De ronde vorm is opmerkelijk, de belichting ongewoon, de afstand tussen de tribunes en het veld enorm. Van Praag slaagde er in dat op één foto vast te leggen; een foto van een indrukwekkend stadion.

Wat Van Praag met de foto niet zei was dat hij het supergaaf vond dat de finale van de Europa League werd gespeeld in een dictatuur in een nagenoeg onbereikbare uithoek van het rijk van de Uefa; een land dat sport misbruikt om het imago op te vijzelen en de aandacht af te leiden van de grootschalige schending van mensenrechten.

De ene keer is het camouflagenet een wedstrijd in de Formule 1 met onze eigen Max, de volgende keer een finale van de Europa League, een andere keer vier wedstrijden in de eindronde van het Europees kampioenschap, zoals volgend jaar. Sportswashing, heet dat. Zo doen dictaturen het, kijk maar naar Saoedi-Arabië.

Hoi Bert van Marwijk!

Van Marwijk, de voormalige bondscoach van Saoedi-Arabië, was woensdag de analyticus van dienst bij RTL 7. Hij vond dat de Uefa de Europa League-finale nooit aan Bakoe had mogen toewijzen.

Het ging ook over Henrikh Mkhitaryan, de Armeense voetballer van Arsenal die in het al decennia voortdurende politieke conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan verzeild raakte en uit veiligheidsoverwegingen thuis moest blijven. Arsenal en Chelsea hadden een statement moeten maken, zei de man die de nationale selectie van Saoedi-Arabië op het trainingsveld instructies gaf terwijl iets verderop homo’s en dissidenten met een zweep onder handen werden genomen, of erger. Tegenwoordig is Van Marwijk bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

De woede richtte zich de afgelopen dagen op één wedstrijd in één land. Iedereen kon weer even stoom afblazen en zijn afschuw uitspreken over de uitwassen van het ‘moderne voetbal’. Altijd maar weer dat geld, altijd maar weer die hebzucht en hypocrisie. De romantiek wordt verwoest, het voetbal gaat kapot.

Dat hebben we dan ook weer gehad, inclusief het Twitterstormpje. Nu graag ook aandacht voor de duistere geldstromen in het topvoetbal vanuit Rusland en het Midden-Oosten, de obscure buitenlandse investeerders die ook in Nederland toeslaan, de zinloosheid van de Nations League, de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten, de almacht van de televisie, het corruptieschandaal in Spanje en het WK in Qatar.

Het Nederlands elftal speelt in de kwalificatiereeks voor het EK in oktober in Wit-Rusland, het land dat de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd. Rond de thuiswedstrijd had niemand het over de politieke situatie in Wit-Rusland, maar er komt een tweede kans. Neem er gerust kaviaar en champagne bij, die is prima in Minsk, dat weet ik nog.