Iedereen keek naar die gorgelende oude man, maar dat kon die familie niets schelen

Voor de ingang van de psychiatrische kliniek staat een man op één been. Hij schraapt met een stokje tussen het profiel van de schoen aan de voet van zijn andere been: in de poep gestapt. Nu ik wat beter kijk, zie ik wie het is: de broer van Paultje. Verdorie. Paultje krijgt bijna nooit bezoek en nu heeft zijn broer ongetwijfeld al spijt dat hij is gekomen.

Angstig

Paultje (59) heeft schizofrenie en een verstandelijke beperking. Vanmorgen stond hij met een angstig gezicht voor me. ‘Ik heb me afgetrokken’, zei hij. Hij hield zijn hand bij zijn kruis en maakte rukbewegingen. ‘Erg, hè? Dat mag eigenlijk niet, hè? Is dat erg?’

‘Waar heb jij je afgetrokken?’

‘In bed.’

‘In je eigen bed?’

‘Ja, in mijn kamertje. Deur op slot.’

‘O, dat is hartstikke goed. Heb je je handen gewassen?’

‘Ja.’

‘Super.’



Maar Paultje was nog niet overtuigd. Als een mantra begon hij te herhalen wat anderen erover tegen hem hebben gezegd: dat het heel normaal is, dat alle mannen het doen, dat het geen kwaad kan. Ik knikte.

‘Maar God heeft het gezien. God ziet alles, zeggen ze.’

‘Dat is figuurlijk, Paultje. God ziet niet letterlijk alles. Er wordt mee bedoeld dat je geen slechte dingen moet doen, ook niet als niemand het ziet.’‘Het staat in de Bijbel.’

‘Ik weet heel zeker dat God niet naar jou kijkt als je aan het masturberen bent.’

‘Nee? Ziet God dat niet?’

‘God ziet bijna niks.’



’s Middags loop ik langs het terras van het restaurant op het terrein. Het is druk: er zitten collega’s die pauze hebben en patiënten met bezoekers. Paultje en zijn broer zitten er ook.

‘Thomas!’, roept Paultje enthousiast. Hij steekt zijn arm in de lucht en maakt rukbewegingen. ‘Dit is niet erg, hè? Masturberen mag, hè?’

Nu kijken er een heleboel mensen naar hem. Zijn broer krimpt ineen. Ik steek mijn duim op en Paultje wendt zich weer tot zijn broer. ‘Thomas zegt dat God zowat blind is.’

Schaamte

Schaamte is niet de voornaamste reden dat veel psychiatrische patiënten weinig bezoek krijgen en nooit worden meegenomen naar een plek buiten de kliniek, maar het speelt vaak wel mee.

Ooit zag ik op een terras een familie zitten. Er was een oude man bij in een rolstoel, die hulp kreeg bij het drinken. Rond dit gezelschap waren de tafeltjes leeg, niemand wilde daar zitten, en ik begreep al gauw hoe dat kwam: na elke slok gooide de oude man zijn hoofd in zijn nek en begon keihard te gorgelen.

Het stemgeluid dat hij produceerde om het geborrel achter in zijn keel kracht bij te zetten, klonk als het geblèr van een dier: een schaap of een geit. Het schalde over het drukke plein. Iedereen keek, maar dat kon die familie niets schelen. Ze waren opgewekt met elkaar in gesprek en bleven hem een slok aanbieden, tot zijn glas leeg was.

Het is al heel lang geleden dat ik die familie daar zag zitten, ik was nog maar een tiener, maar ik wist dat ik naar iets belangrijks keek. Daarom zijn ze me altijd bijgebleven, die oude man en zijn familie.

Broek

Ik wandel terug naar de kliniek en daar kom ik Lies (62) tegen. Lies heeft stevige bergschoenen aan, draagt een rugzak en heeft een hoedje op; ze ziet eruit alsof je haar zou kunnen tegenkomen op een wandelroute in de Alpen. Ze draagt alleen geen broek. Haar lange geruite blouse bedekt haar billen wel, maar het ziet er toch vreemd uit. Lies gaat wel vaker zonder broek op pad en dat is uit praktische overwegingen. Ik heb meer dan eens gezien hoe ze tijdens een wandeling plotseling hurkte en haar plas liet lopen, midden op het pad.

‘Ga jij even gauw een broek aantrekken?’, vraag ik. Nu schiet me ook nog iets anders te binnen. ‘En wil je hier niet weer voor de deur poepen?’

Ze kijkt me verrast aan. ‘Hoe weet je dat ik dat was?’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.