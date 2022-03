Iedereen is met elkaar verbonden op de Avond van de AMAI Awards

Het is zaterdagavond en Theater De Fransche school in Culemborg is uitverkocht. Straks vindt hier de uitreiking plaats van de AMAI Awards. AMAI staat voor Alle Monden Award Instagram (je mag ook een beetje denken aan ‘Amai!’ op z’n Vlaams). Alle Monden is een ‘inspiratiecollectief’ van dichters op Instagram en dit is hun ‘Avond van de AMAI’, gelukkig ook live te volgen via het eigen Instagramaccount, zodat niemand het spektakel hoeft te missen.

De AMAI Awards zijn door Alle Monden in het leven geroepen om de faam van de Instagramdichters ook buiten het internet te verspreiden. ‘Het wemelt van de dichters op Instagram’, zegt Ronald Wijnia, onder zijn volgers beter bekend als @taaltriggert. Duizenden zijn het er, en die plaatsen soms dagelijks een gedicht. Remco Langeler (@rumornl), is een ‘quoter’: hij zet met grote regelmaat een zelfbedachte quote op Insta. In een kernachtige quote kan namelijk ook een gedicht verscholen zitten, waarin ‘met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk wordt gezegd.’

Wijnia uit Leeuwarden en Langeler uit Uden, vormen, samen met Wichard de Krijger (@krijgerij) uit Joure, de drijvende krachten achter Alle Monden, dat wil verbinden met taal. Verbinden is het woord van de Avond van de AMAI. ‘Het is echt,’ zegt Richard Langeler, in het dagelijks leven trainer, mindset coach én verbinder. ‘Hier zit heel veel liefde.’ Hij kent Wijnia en De Krijger van Instagram. Uit hun samenwerking ontstond de community, waarvan een deel deze avond in Culemborg is verzameld. ‘Wij zijn gefascineerd door taal.’

De goedgekeurde overkant

Behalve de AMAI Awards organiseert Alle Monden dichterlijke zwerftochten, meetups en workshops, ter wederzijdse inspiratie. ‘Ik heb dankzij Alle Monden al zoveel mooie mensen ontmoet,’ zegt Wijnia. Hij geeft iemand een stevige hug als bewijs.

Er worden vanavond zeven Awards uitgereikt: een publieks- en een vakjury-Award voor het beste gedicht, de beste spoken word-performance, de beste quote én een Award voor het beste Instagramaccount.

Voorzitter van de vakjury voor het beste gedicht is Lieke Marsman, Dichter des Vaderlands. Zij dicht daarmee de kloof tussen Instagramgedicht en klassieke poëzie, die in Instagramkringen wel als elitair wordt gezien. ‘Ze kijken soms op ons neer,’ zegt Richard Langeler. Maar wanneer uit de grote poel van Instadichters een talent opstaat dat de overstap naar de goedgekeurde overkant kan maken, zal dat veranderen. ‘Alles vermengt.’ De Groningse uitgeverij Palmslag is sponsor van de AMAI Awards en heeft al een paar Instagramdichters in haar fonds opgenomen.

Instagram mag je wel het ideale podium noemen voor de beginnende dichter. De respons is bijna altijd positief en opbouwend en wanneer je nog niet zeker genoeg bent over je dichterscapaciteiten en nog even anoniem wilt blijven gebruik je een pseudoniem. Instadichter Manon van der Knaap, vanavond een van de genomineerden: ‘Je krijgt de kans om te groeien.’ Eerst was ze bang voor de reacties op haar gedichten, tegenwoordig publiceert ze onder haar eigen naam.

Het Instagramgedicht is gedemocratiseerde poëzie, iedereen is welkom op het podium. Bijkomend voordeel is, dat een gedicht op Insta kan worden voorzien van beeld, illustraties of geluid. En probeer spoken word maar eens een papieren bundel in te krijgen.

Alex Roeka leest een gedicht en zingt een lied. Hij zit op Instagram, maar daar is dan ook alles mee gezegd, een gedicht heeft hij er nog nooit geplaatst. Zijn poëtische teksten vallen niettemin in goede aarde bij de Instagrammers. @Woordwoeler wint de Award voor de beste quote. ‘Ik grauw van jou voor leeuwig en altijger.’ Hij heeft die woorden op de stoep gekrijt voor de Zoo van zijn woonplaats Antwerpen. Of hij nog een tip heeft voor zijn collegaquoters? ‘Doe maar wâh,’ zegt @woordwoeler, die eigenlijk Dempsey Hendriks heet; zelf doet hij ook maar wat.

Dan komt dichter Ingmar Heytze, die de bestorming van het Capitool in herinnering roept. ‘Die mensen kenden elkaar ook van Instagram. Die dachten opeens: hé, we bestaan echt!’ Of de mensen in de zaal dat nou ook hebben, vraagt hij.

‘Dit is totaal anders dan een gewone poëzieavond,’ zegt Heytze. ‘Het is een hele wereld.’ Christianne Scholtens (@dromendrinkenalsontbijt) wint de AMAI Award voor het beste gedicht.

Volgend jaar moeten we misschien naar Tivoli in Utrecht, zegt Ronald Wijnia. De community van de Instagramdichters is al te groot geworden voor het kleine theater in Culemborg. Er zijn nu zo’n zeshonderd Alle Monden-dichters actief, met tezamen duizenden volgers. Op het winnende gedicht stemden 27 duizend liefhebbers. ‘We hadden die zaal twee of drie keer kunnen vullen.’

Buiten staat Ingmar Heytze. ‘Toen ik zestien was en gedichten ging maken, had ik alleen een typemachine’, zegt hij.

