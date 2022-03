Iedereen huilt bij Jeroen van der Boom

Op SBS 6 heeft Jeroen van der Boom zich ontpopt tot de koning van de zaterdagavond. Het begint allemaal met Hazes is de basis, een oergezellig programma waarin artiesten klassiekers van André Hazes nieuw leven mogen inblazen. Dit alles onder het streng toeziend oog van weduwe Rachel, die het format bedacht, en daarom werd aangekondigd als ‘moeder van het programma’. De hoofdpersoon kijkt zelf toe in de vorm van een (iets té) levensecht standbeeld.

Hoewel de uitvoeringen bij vlagen best sympathiek zijn, blijft de echte verrassing uit. Van Hazes-adepten Xander de Buisonjé en Tino Martin konden we niet al te veel vernieuwing verwachten, en dan moest Lange Frans – het zoveelste bewijs dat de term cancelcultuur niets meer is dan een schreeuwerige holle frase – nog komen. De rapper maakte de laatste jaren vooral naam met complottheorieën over pedofiele elites, maar kreeg hier alle ruimte voor een rapversie van De vlieger. Hij had er zelfs een zinnetje over blauwe brieven aan toegevoegd, ‘als hart onder de riem voor alle ouders van de toeslagenaffaire’. Het zal ze vast goed hebben gedaan.

Van der Boom sneeuwde in dit geheel enigszins onder, maar gelukkig was het daarna tijd voor het échte vuurwerk: interviewprogramma Hoge bomen, dat vorige week begon aan het derde seizoen. Het uitgangspunt is simpel: Van der Boom ontvangt aan zijn piano een beroemde gast om de hoogte- én dieptepunten uit diens carrière te bespreken. Of, zoals de gastheer zijn objecten van begeerte zelf vaak aankondigt: ‘Jij bent vanavond onze hoge boom!’

Met de gasten wordt altijd op safe gespeeld, en dus was het deze week de beurt aan cabaretier Najib Amhali. Het feit dat Amhali een periode van zware verslavingen overwon, maakte hem een droomgast voor Van der Boom, die hem eens lekker op de muzikale sofa kon leggen. Een écht kruisverhoor wordt het overigens nooit (‘Najib, ben jij een goede vriend?’).

Jeroen van der Boom in gesprek met hoge boom Najib Amhali.

Van der Boom is daarbij het aangename middelpunt, de joviale barman die met een grijns alle zielenroerselen aanhoort, waarbij zijn gast héél even het allerbelangrijkste stipje in het universum is. Hoogtepunt is zonder twijfel het vaste ‘odelied’, een door Van der Boom gepersonaliseerde update van een muzikale klassieker. Bij Amhali was dat Laat me, en dat gaat er dan ongeveer zo aan toe:

Hij is een man van twee culturen

Van boerenkool en tabouleh

Die krijgen heel wat te verduren

Hij steekt de draak met alle twee

Laat hem, laat hem

Die Nederlandse Marokkaan

Laat hem, laat hem

Op alle lange tenen staan

De hoge bomen vinden het zonder uitzondering fantastisch. Een Hoge bomen-uitzending mislukt eigenlijk alleen als de traan uitblijft, maar dat is in dit universum ondenkbaar. Of het nu Louis van Gaal of Sylvie Meis is: aan Jeroens piano vloeien de tranen altijd rijkelijk.

Onlangs gaf Van der Boom aan dat hij ‘liever vandaag dan morgen’ Zomergasten zou willen presenteren. Misschien wordt het voor de redactie toch tijd om alvast wat tissues te gaan hamsteren, want die piano past er waarschijnlijk prima bij op de drijvende caravan. Zolang het maar gezellig blijft.