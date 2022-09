Iedereen heeft zijn eigen redenen om zich op te laten sluiten, maar de werkelijkheid is cynischer

Natuurlijk, een miljoen euro is zelfs met dit krankzinnige inflatieniveau voor de meeste mensen nog altijd een gigantisch bedrag. Dat weet ook John de Mol. En dus blijft de televisieproducent annex miljardair maar realityspelshows maken waarbij mensen in bizarre omstandigheden tegen elkaar strijden om heel veel geld. Dit keer onder de titel Een jaar van je leven (SBS6), de opvolger van onder meer Big Brother, De gouden kooi, Utopia, De dansmarathon en Million Dollar Island.

De eerste eliminatie-opdracht in 'Een jaar van je leven'. Beeld SBS6

Veertig mensen sluiten zich op in een huis met alleen de hoogstnoodzakelijke voorzieningen: meubels, een keuken, wat fitnesstoestellen en drie nagenoeg lege koelkasten. Om in hun levensonderhoud te voorzien krijgen ze opdrachten waarmee ze geld kunnen verdienen voor de huishoudpot. Ook moeten deelnemers worden geëlimineerd, zodat er uiteindelijk een persoon overblijft. En dat allemaal voor een miljoen euro prijzengeld. ‘Een ongekende kans van één op veertig’, aldus Talpa in de aankondiging.

‘Ik wil zo graag dat miljoen winnen, omdat ik hier weg wil’, vertelt deelneemster Wendy voor haar vertrek op het balkon van haar flat. Maar dat is niet de enige reden waarom ze bereid is haar twee kinderen een jaar te missen. Haar zoon wil een scooter en haar dochtertje, dat binnen werkt aan een afscheidstekening voor haar moeder, gunt ze paardrijlessen. ‘Voor mezelf wil ik ook een ding: nieuwe borsten.’ Als Wendy weg is, zorgen haar ouders en haar man voor de kinderen. ‘Ze zijn in goede handen. En het is maar een jaartje, ik ga niet dood, of zo.’

Zo heeft elke deelnemer zijn eigen motieven om mee te doen. De Rotterdamse Berend wil een restaurant beginnen en een huis kopen voor zijn moeder en hemzelf. Gert-Jan, die samen met zijn familie de cameraploeg in een huis met een omgekeerde vlag ontvangt, wil graag een zorgboerderij beginnen ‘om iets terug te doen voor de maatschappij’. En Wanda ziet de vrijwillige gevangenschap als ‘een kans om te ontsnappen aan alles wat er in de wereld gebeurt’. Ze voelt ‘veel negativiteit’.

Maar hoe oprecht al deze deelnemers ook klinken, de werkelijke reden dat ze zich opgeven is veel cynischer. Het aanbod creëert in dit geval de vraag, maar De Mol draait het om, als een topman van een oliebedrijf die met droge ogen beweert dat zijn bedrijf niet meer doet dan beantwoorden aan die vraag van de consument.

En zo lijkt er, 23 jaar na de eerste kennismaking met Big Brother, een ritueel te zijn ontstaan. John de Mol kondigt een afvalrace-met-livestream aan, critici noemen het programma onmenselijk en wij kijken ernaar. En de cyclus herhaalt zich. En ja, stukjes als deze horen daar ook bij, zo schreef de Volkskrant eerder al over onder meer Million Dollar Island en De dansmarathon. Maar de vraag is: hoe lang moeten we daar nog mee doorgaan?