Iedereen heeft talent. Het gaat erom wat je er vervolgens mee doet

Sander van Walsum doet in de Volkskrant van 28 mei een dappere poging het ingewikkelde begrip talent te analyseren. Een beetje talent hebben is erg sneu, vindt hij, dan wordt het nooit top. Van Walsum gaat er impliciet van uit dat het aangeboren talent bepalend is voor de topprestatie. Met een beetje talent lukt dat niet, ook al investeer je nog zo in je leerproces. Dat is jammer, want die statische opvatting van talent blokkeert ontwikkeling.

Mijn ervaring is dat ook in mijn jeugd begrippen als talent en intelligentie erg statisch gebruikt werden: je was een alfa of een bèta, sommigen hadden een wiskundeknobbel, anderen hadden de muzikaliteit van moeder geërfd.

Meer over de auteur Hans van Dijck werkte als docent, lerarenopleider, adviseur en schoolleider in het voortgezet onderwijs en hbo.

Toen ik twaalf jaar oud was, belde de hoofdonderwijzer de score van mijn IQ-test door aan mijn moeder. Na twaalf levensjaren stond die score wel vast voor de rest van mijn leven, vertelde hij erbij. Ik denk dat er in 50 jaar niet zoveel veranderd is in ons denken en dat we aan nature nog steeds meer betekenis toekennen dan aan nurture. Genen gaan boven training, denken velen, maar het omgekeerde is waar.

Van Walsum maakt melding van de nota van NOC*NSF Talent: een woord met potentie en risico’s, maar maakt niet duidelijk welke risico’s de sportkoepel signaleert. Waar het om gaat is dat het toekennen van (groot) talent aan jongeren, gemakkelijk leidt tot faalangst en wegduiken van de benodigde inspanning.

Met hen gebeurt hetzelfde als met jongeren die als hoogbegaafd worden aangeduid en die denken dat ze alles al moeten kunnen. Zij gaan uitdagingen en inspanningen uit de weg uit angst om fouten te maken, waaruit blijkt (vrezen zij) dat ze toch niet zo begaafd zijn. Terwijl fouten maken, domme vragen stellen en je neus stoten noodzakelijk zijn in elk leerproces.

NOC*NSF en steeds meer sportclubs beginnen de psychologie van het presteren te begrijpen. Gelukkig zijn er ook scholen die hun docenten erop trainen om faalangst om te zetten in onbevangenheid bij leerlingen. Het is bewezen dat het leren hierdoor een enorme boost krijgt.

Als Nederland hoog in het medailleklassement wil blijven, maar ook als we met ons onderwijs weer tot de wereldtop willen horen, zullen we alle trainers en docenten in Nederland zover moeten krijgen dat ze het woord talent pas weer gebruiken zodra het de betekenis heeft gekregen van het vermogen om te ontwikkelen, ook op momenten dat je teleurstellingen moet verwerken. Woorden als inzicht, taalgevoel en wiskundeknobbel worden verboden in de betekenis van aangeboren kwaliteiten, maar toegestaan als uitkomst van een actief en onbevangen leerproces.

In die gedroomde toekomst is talent geen kwaliteit van de enkeling zoals Van Walsum nog denkt, maar een vermogen dat iedereen in zich draagt mits bereid er voldoende inspanning voor te verrichten onder deskundige begeleiding. Wie de Spaanse film Yo, Tambièn (Ik ook) heeft gezien, weet dat het syndroom van Down voor Pablo Pineda geen belemmering was om een academische titel te behalen. Zijn beperkte talent was voldoende voor een topprestatie. Hoeveel bewijs heb je nodig?

