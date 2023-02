Iedereen heeft een dubbelganger, ook onze kroonprinses

Op de markt kwam ik onze kroonprinses tegen. Ze stond bij een zoet walmende kraam met twee andere meisjes poffertjes te eten. Vol verbazing sloeg ik haar gade. Was ze het écht? Ze leek sprekend op Amalia. Lang blond haar, groot, fors, die mond, die ogen. Maar toen ze het poffertje door had geslikt sprak ze haar vriendinnen lachend toe in het Deens.

Ze was het dus niet. Bijna iedereen heeft wel ergens een dubbelganger rondlopen, zo weet ik uit ervaring. In mijn jeugd werd ik geregeld aangezien voor Björk (inmiddels zijn Björk en ik nogal uit elkaar gegroeid) en vorige week viel een tramconducteur huisgenoot P. zowat om de hals: ‘Hans!’ riep hij. ‘Hans, jongen, wat doe jij hier?’ Hij bleef, ook nadat we hem uit de droom hadden geholpen, verbaasd achterom kijken. ‘Ben je het écht niet? Ongelooflijk! Je stem ook, en alles!’

De nep-Amalia, intussen, stond lekker te smikkelen. Ze droeg een spijkerbroek en een zwart motorjack met zo’n kraag van teddyberenbont. Ze maakte een blije, onbevangen indruk, terwijl de echte Amalia vaak wat op haar hoede lijkt. Dat laatste kan ik me goed voorstellen. Heel Nederland heeft een mening over haar verschijning, zo bleek onlangs weer toen ze een bezoek bracht aan ‘onze overzeese gebiedsdelen’. Op de sociale media werd elke foto onder de loep genomen.

Enerzijds heb je daar de eikels (m/v) die luidkeels betogen dat Amalia te dik is. Aan de andere kant staan de aardige mensen. ‘Amalia is juist prachtig!’ roepen die. Ook aan die mensen erger ik me, hoe goed ze het ook bedoelen. ‘Prachtig’ is eigenlijk even erg als ‘te dik’. Want waarom moet een prinses ‘prachtig’ zijn? Wat doet haar uiterlijk ertoe? Ja, Sneeuwwitje moest met haar schoonheid een koningszoon zien te verschalken, maar dat hoeft Amalia niet, want ze wordt toch wel koningin, al trouwt ze met een manke groenteboer uit Osdorp.

Trouwens, onze koning is zelf bepaald niet prachtig, en dat verwacht ook niemand van hem. Zijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder waren het evenmin. Het enige koninklijke aan hun verschijning was hun prijzige plunje, door begaafde vleiers met veel tact om hun vlezige lichamen gecomponeerd. Doodgewone mensen, toevallig door hun geboorte voorbestemd om staatshoofd te worden. Arme Amalia. Ik zou het verdommen, als ik haar was.

Haar Deense dubbelgangster stak intussen het laatste poffertje in haar mond. Ze leek echt sprekend op Amalia. Misschien was ze het tóch, en had ze speciaal Deens geleerd om zich onopgemerkt onder de bevolking te kunnen begeven! Wat slim!

In dat geval heb ik niets gezegd. Chapeau voor die prachtige meid!