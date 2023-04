Iedereen die enthousiast is over muren en hekken om Europa, kan hier al jaren zien wat de gevolgen zijn

De Decathlon verkoopt geen kajaks meer. De straatverlichting is niet op de straat gericht, maar op de berm. De blauwe lampen onder de brug, de omgekapte bomen: details vatten het verdriet van de stad beter samen dan de hekken en muren waar politici ineens zo enthousiast over zijn.

De fortificatie van Calais leverde weinig op, behalve gelatenheid. De buren van Brigitte bouwden zelf maar een betonnen muur, tussen de huizen in, omdat ze de migranten niet meer willen zien die elke dag naar haar garage komen om hun powerbanks op te laden. Nog steeds, al vijftien jaar.

Fort Europa was lang een bureaucratisch begrip, maar nu gaan de vrije landen daadwerkelijk muren en hekken bouwen. Mark Rutte is voorstander, net als Wopke Hoekstra, een christenpoliticus. Kortgeleden nog waren muren en hekken iets voor buitenissige populisten, nu worden ze omarmd door een generatie politici die jaren baat had bij stoere taal over migratie en een daad wil stellen. Iets zichtbaars.

Vlakbij, nog geen vier uur rijden van Den Haag, zijn de hekken inmiddels zo hoog opgetrokken dat ze het zonlicht filteren. Het seizoen begint. De drie Iraniërs die kamperen bij de Cémex-betonfabriek wachten op goed weer, 20 zeemijl, meer is het niet naar de Britse territoriale wateren, waar ze de kustwacht zullen bellen. En Ahmet vertelt ontspannen dat twee maanden illegaliteit in Calais niets is, als je acht jaar op tocht bent door Europa.

De Eritreeërs aan de voet van de heuvel, de Afghanen in het bosje, ach, dat verhaal is bijna sleets, het reizen van de migranten.

Hekken zo hoog dat ze het zonlicht filteren. Beeld Toine Heijmans

Dubbele, driedubbele grillages met scheermesdraad, zo hoog dat ze het zonlicht filteren. Een tankstation, met beton omheind als een militair kamp. Elk geitenpaadje, elk muizengaatje bespioneerd met bataljons aan camera’s: 25 jaar nu bouwt de stad aan haar verdedigingswal, zonder resultaat.

Alle huizen aan de Route de Gravelines kijken uit op het stalen hek rond het terrein waar de jungle was, het kamp dat Calais wereldberoemd maakte. Sindsdien komen hier nog maar weinig journalisten, zegt Brigitte, ook al is het verhaal nooit opgehouden. Ze opent haar garage elke dag voor de migranten, en laat haar fameuze stapel stekkerdozen zien; op een van de powerbanks is een briefje geplakt dat de eigenaar, een Nigeriaan, vrijdag terugkomt om ’m op te halen. Of niet.

Hekken en muren kosten miljoenen: winst voor zowel de mensensmokkelaars als de beveiligers, beroemd is in Calais het verhaal van politieman Patrick Guerbette die schatrijk werd door voor zichzelf te beginnen. De veertig private bewakingsbedrijven in de stad worden het ‘veiligheids-industrieel complex’ genoemd.

Onmacht is het verkeerde woord, gemakzucht is beter. Het enige wat de hekken bereiken is dat de migranten minder zichtbaar zijn, net als hun lot. Ze hebben hun reisplan veranderd, klimmen niet meer in vrachtwagens maar gaan over zee, als het moet in een kajak van de Decathlon. Niet iedereen kan de duizenden dollars betalen aan de smokkelaars. Niet iedereen komt levend uit het water.

Een hek betekent dat er wat te halen is. Dat verandert niet, en daarom blijven de migranten komen.

Brigitte Lips is katholiek, zegt ze, daarom doet ze dit, ‘wat je voor de één doet, krijg je van de ander terug’ is haar gebod. Het leverde haar de bijnaam Mamma Charge op bij de migranten, en het misprijzen van de buren. In haar garage heeft ze toiletartikelen, thee, pleisters, koffiepoeder en droge kleren voor degenen die drijfnat aan de deur verschijnen. De Afghaan die aanbelt en ‘water’ zegt, krijgt ‘water please’ terug.

Helpen die hekken, Brigitte? ‘Non.’ En ze vertelt over de kleine kampen die telkens opduiken en verdwijnen langs de vrij toegankelijke kust, ‘rien change’ behalve dat de migranten nu meer dan ooit hun leven op het spel zetten.

Helpen die hekken, Ahmet? ‘Really, no!’ En nu schaterlachen ze alle drie heel hard. ‘Al komen er muren van metersdik beton, wij gaan er dwars doorheen.’

Ana van Es, Aaf Brandt Corstius en Toine Heijmans zijn de komende twee weken met reces.