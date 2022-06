Iedereen bij de EU

Er zijn redenen genoeg om nu even niet te zeuren over de EU-expansiedrift, maar uiteindelijk zal het zonder zeuren niet gaan.

Geen wonder dat een lichte euforie de Europese diplomatie in de greep heeft. Na de sombere jaren rond de Brexit blijkt de EU populairder dan ooit. De regeringsleiders zetten deze week het sein op groen voor wat de grootste groeispurt sinds 2004 kan worden: Oekraïne en Moldavië kregen de status van kandidaat-lid, Georgië het ‘perspectief’ daarop.

Dat zijn in potentie 50 miljoen EU-onderdanen erbij. Op de westelijke Balkan stond al een serie landen in de rij. Ondanks het voortdurende interne gemopper over de stroperigheid en de bemoeizucht van de Unie blijkt de aantrekkingskracht van het Europese project springlevend, vooral voor wie er nog geen deel van uitmaakt.

De plotselinge voortvarendheid kan niet anders worden verklaard dan door de drastisch gewijzigde Europese verhoudingen sinds eind februari. Het besef dat de EU niet alleen een economische gemeenschap is, maar ook staat voor vrede, stabiliteit en veiligheid, is tot in alle hoofdsteden doorgedrongen. Evenals het besef dat in het oosten een gevaar loert dat er niet voor terugdeinst met grof geweld z’n zin door te drijven.

Alleen al daarom is het goed dat de noordwestelijke vleugel de stemming deze week niet bedierf met al te veel chagrijn over de voorwaarden waaraan al die nieuwkomers moeten voldoen. Daar is nog jaren de tijd voor. Maar Mark Rutte en de zijnen hebben wel gelijk dat het debat daarover nog in volle glorie gevoerd moet worden.

De Europese stabiliteit is immers mede te danken aan het feit dat het tot nu toe steeds gelukt is het min of meer eens te blijven over de gedeelde Europese waarden. Maar het piept en het kraakt al een tijdje, met twee lidstaten in het oosten die er nauwelijks meer van overtuigd kunnen worden dat ze corruptie moeten aanpakken, de rechterlijke macht niet mogen knevelen, de rechten van minderheden niet mogen schenden en de media niet aan banden mogen leggen. Waar staan de nieuwe kandidaat-landen in dat dispuut? Intussen laait in steeds meer landen – met Nederland voorop – het debat op over de effecten van het vrije verkeer van werknemers.

Dat alles is in deze tijd van oorlog geen reden om de deur van de Unie dan maar op slot te houden, maar wel voor nog veel betere afspraken over de plichten die het lidmaatschap met zich meebrengt.