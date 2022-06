Iedere keer ben ik weer zo dom om naar buiten te gaan, te denken dat ik daar wel even rustig kan gaan zitten werken

Zodra het mooi weer is, komen ze naar buiten, andere mensen met hun gewoonten en geluiden. En iedere keer ben ik weer zo dom om ook naar buiten te gaan, te denken dat ik daar wel even rustig kan gaan zitten werken. Het is niet dat ik een hekel aan ze heb, ik hou van alle mensen precies even weinig, alleen met stembanden een tikje minder.

De buren hebben luidruchtig familiebezoek, de andere buren boren een stenen vloer uit hun huis; de generator staat op de stoep. Er zijn machines die schuren, slijpen, boren en maaien. Overal liggen telefoons op vlakke handen, waarin getetterd wordt. Op de galerij van de derde verdieping van de flat naast onze achtertuin probeert een vrouw het krijsen van een kind te overstemmen met venijnige Chinese babymuziek.

Om 15.00 uur zet de vrouw met de harde stem haar stoel op de galerij voor haar appartement in de flat. ‘Ik vind thee wel lekker drinken, maar ik heb er wel altijd wat bij!’, roept ze naar de buurman, 10 meter verderop. ‘Wat?’, zegt die, de enige in de wijk die haar niet heeft verstaan. ‘Ik vind thee wel lekker drinken, maar ik heb er wel altijd wat bij!!’, schreeuwt ze. ‘O ja?’, zegt de buurman. ‘Ja, suikernoten!’, roept ze. ‘Al zijn dit geen suikernoten! Ik weet niet wat het wel is, maar er is niet veel aan!’

Al die geluiden vallen in mijn hoofd, oordopjes helpen nauwelijks. Om rustig te blijven onder het geweld en naar je eigen gedachten te blijven luisteren, is een meditatietechniek op zich, zegt de yogalerares, maar die heb ik nog niet onder de knie.

Waarom erger ik me zo? Wie doe ik er een plezier mee? Ik weet best: als alle mensen irritant zijn en ik ben de enige geïrriteerde, heb ik hoogstwaarschijnlijk ongelijk en is de kans verwaarloosbaar dat ik me terecht zit op te winden.

Ergens smeult het verlangen om te klagen. Aan te bellen bij de Arabische, oudere, kwetsbare, alleenstaande dame, en te zeggen: ‘Ik hou van Arabische muziek, dat is het niet, en het is trouwens ook puur toeval dat u de eerste bent bij wie ik aanbel – als u een witte, oudere, kwetsbare, alleenstaande dame was geweest, had ik het ook wel gedurfd – maar zou u het raam willen sluiten als u die leuke Arabische muziek opzet, dan hoef ik die achter de bank of onder het bed niet meer te horen met de vingers in de oren.’

Maar ik wil me niet bemoeien met anderen, ik wil me niet ergeren, ik wil los leven van anderen, zoals zij los leven van mij. Evengoed duim ik vrijwel dagelijks voor een vloedgolf, een hoosbui van bijbelse proporties, die iedereen van de galerijen spoelt en uit de tuinen jaagt; barbecues, schuurmachines en suikernoten drijven door de straten.

Het zou ook zo vreselijk goed zijn voor de natuur.