Ieder toeslagenslachtoffer moet weten waarom zijn of haar leven verwoest is. Op basis van welke vermoedens of discriminatie

Het blijft veelzeggend. In 2007 oordeelde de rechtbank Haarlem dat Mark Rutte als staats­secretaris van Sociale Zaken had aangezet tot rassendiscriminatie. Rutte vond destijds gericht fraudeonderzoek onder bevolkingsgroepen wenselijk en had aan gemeenten gevraagd inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op bijstandsfraude. In reactie op zijn veroordeling zei Rutte: ‘Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen.’

Een standpunt dat hij herhaalde in 2020, toen Geert Wilders hem in een Kamerdebat vroeg wat er in hemelsnaam tegen was dat je bepaalde groepen extra controleert als je vermoedt dat ze meer frauderen, en dat daarom dus alle groepen etnisch geregistreerd moeten worden. Rutte merkte op dat hij het privé met Wilders eens was.

Fraudejacht

Onder Ruttes premierschap vond het toeslagenschandaal plaats, een volstrekt uit de hand gelopen, verwoestende fraudejacht op onschuldige burgers, waarin institutioneel racisme een rol speelde. Sociologenjargon, sputterde Rutte aanvankelijk en dat was natuurlijk een eufemisme voor ‘woke racismeroeptoeterij’. Staatssecretaris Van Rij van Financiën nam ten langen leste dan toch de woorden ‘institutioneel racisme’ in de mond, weliswaar in een sussende interpretatie. ‘Institutioneel’ racisme betekent volgens Van Rij ‘onbedoeld’. Niet per se doelbewust of georganiseerd.

Hij onderkent dat het ‘voor de geraakte mensen natuurlijk niet minder pijnlijk is’ als de Belastingdienst onbewust racistisch te werk ging. Van Rij vindt het voorts ‘heel ernstig, omdat het zo moeilijk grijpbaar is.’ Ik denk aan het ‘nest Antillianen’, ‘zwartjes’, etcetera. Moeilijk grijpbaar? ‘Met medewerkers die zich laatdunkend over moslims of allochtonen uitlieten is een ‘stevig, normoverdragend’ gesprek gevoerd’, benadrukte hij. Belastingdienstbreed komt er een ‘moreel beraad’. O, gelukkig.

Etnisch geprofileerd

Ik vraag mij af hoeveel Nederlanders met een dubbele nationaliteit, on-Hollandse achternaam of donker uiterlijk bij het doen van aangifte dit jaar hebben gedacht: ik zal toch verdorie niet etnisch geprofileerd worden? Zelfs met een oer-Hollands klinkende oudkoloniale slavenachternaam voel je je ongemakkelijk want je paspoortfoto verraadt natuurlijk wel je uiterlijk.

Want etnisch geprofileerd worden door de Belastingdienst is vaak nog erger dan door de politie. Kijk, als u als etnisch geprofileerde nette burger uit uw ‘verdacht’ fraaie bolide gehaald wordt, kunt u als het een beetje meezit nog gewoon even uitleggen dat het hier een misverstand betreft en het niet om mocromaffia gaat of anderszins allochtoon gespuis, maar advocaat of ict’er. Ik ken vrijwel geen mannen van kleur met een mooie auto die dit níét op regelmatige basis meemaken.

Bij de toeslagenslachtoffers ging het zoals we weten helaas anders. Eens verdacht, eeuwig verdacht. Nee, erger: bij voorbaat schuldig en veroordeeld tot een langdurige straf waarbij elk aspect van je leven, werk en gezin grondig werd verwoest.

Je zou toch denken dat op een gegeven moment die vernederende controle in alle hoeken en gaten van het bestaan toch een keertje was afgerond? Dat zelfs de fanatiekste etnisch profilerende ambtenaar na onderzoek moest concluderen: oké, deze persoon heeft niets verkeerds gedaan. Al ben je, al dan niet bewust, racist, zul je moeten onderkennen hier allicht met de spreekwoordelijke uitzondering op de regel van doen te hebben. De enige Bulgaar/ allochtoon/ persoon met vage nationaliteit/ rare achternaam/ donker uiterlijk/ etcetera die kennelijk níét fraudeert. Klaar.

Vergeet het. Je kon vijftien jaar brieven sturen, bezwaarschriften aantekenen en persoonlijk afleveren; ze verdwenen op mysterieuze wijze van de aardbodem. Je kon naar de Belastingtelefoon bellen die je dag na dag, week na week, maand na maand, jaar in jaar uit afpoeierde. Tot je geen cent meer had, torenhoge schulden, geen dak meer boven je hoofd en als het nog meer tegenzat ook geen kinderen meer had.

Inmiddels is de onderste steen nog lang niet boven.

Alleenstaande moeders

Hoe ver ging het etnisch profileren? Ook witte vrouwen met een zwarte (ex-)partner werden buitenproportioneel vaak toeslagenslachtoffers. En welke uitsluitingsmechanismen spelen er nog mee buiten het institutionele racisme? Misschien kun je ook nog spreken van ‘institutioneel seksisme’, schreef ik al eens. Want hoewel alle gezinnen, wit en zwart, die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire ongenadig hard zijn geraakt, spannen de casussen van alleenstaande moeders de kroon.

Ieder toeslagenslachtoffer moet weten waarom zijn of haar leven verwoest is. Op basis van wat voor vermoedens of discriminatie?

Het herstel vordert intussen nauwelijks en de hel voor de toeslagenslachtoffers duurt onverminderd voort. Een barst in het vertrouwen in onze rechtsstaat.

Harriet Duurvoort is columnist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.