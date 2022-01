Idealiter leidt kritische journalistiek tot een betere wereld

Komende maandag is lezer Carla Grootjen te gast op de redactie. Haar oproep aan de Volkskrant om minder ‘zuur’ te zijn vond veel weerklank. In de correspondentie die ik sindsdien met haar heb gevoerd, bleek ze zich vooral te storen aan de overwegend negatieve toon als wordt geschreven over de politiek, kabinetsleden en, in het bijzonder, Mark Rutte. ‘Er wordt meer op de persoon gefocust en minder op feiten en achtergrondinformatie.’

‘Juist in een periode waarin het slecht gaat in de maatschappij en de politiek is constructieve journalistiek noodzakelijk’, schreef een lezer die haar oproep van harte ondersteunde. ‘Meehuilen en het achteraf beter weten draagt niet bij aan enige verbetering.’

Voor ons journalisten is het zaak niet te veel waarde te hechten aan beeldvorming, maar vooral oog te hebben voor de inhoud van het beleid. Dat wordt een stuk makkelijker nu er eindelijk een nieuw kabinet is. Verder is het van belang minder nadruk te leggen op incidenten, en meer op de onderliggende structurele ontwikkelingen, en minder op individueel falen en meer op de bestuurscultuur waaruit het voortkomt.

Idealiter leidt juist kritische journalistiek tot een betere wereld. In de meest simpele vorm: de journalist onthult misstanden, de politiek zet ze recht. De laatste jaren werkt dat mechanisme echter minder goed.

Er zijn nieuwe mechanismen ontstaan, zoals de overreactie. Een journalist onthult een misstand, de politiek reageert over, waardoor een nieuwe, veel ernstiger misstand ontstaat. De lijst voorbeelden hiervan is eindeloos, maar het het beruchtst is de reactie van de politiek toen journalisten hadden onthuld dat een paar Bulgaren hadden gefraudeerd met ons toeslagenstelsel. De politiek eiste van de Belastingdienst dat fraude in het vervolg tegen elke prijs voorkomen zou worden. De toeslagenaffaire, waarbij het leven van duizenden Nederlanders kapot werd gemaakt, was het directe resultaat.

En dat is niet het enige nieuwe mechanisme. Uit angst uit de gratie te raken bij hun, steeds minder trouwe, kiezers hebben veel Haagse politici een obsessie voor beeldvorming ontwikkeld. Politieke partijen zijn meer en meer marketingmachines geworden die het imago van hun lijsttrekker bewaken zoals Unilever het imago van zijn shampoo. Bij publiciteit die dat imago beschadigt, wringen politici – en vooral hun woordvoerders – zich in allerlei bochten om de feiten te ontkennen of naar hun hand te zetten, wat de waarheidsvinding door journalisten bemoeilijkt.