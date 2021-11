Ibtihal heeft nog wel een paar vragen bij de nieuwe omroep van Arnold Karskens

De lucht in de boekenwinkel zoemde van de naderende feestdagen en de daarmee gepaard gaande koopdrift. Alles leek te glinsteren en te zingen. Ook ik dacht iets te moeten aanschaffen en stond met een geinig klokje in de hand. Die kon m’n telefoon van het nachtkastje verjagen, waardoor ik voor het slapen vaker een boek zou lezen in plaats van murw te blijven scrollen op zo’n scherm. Voor excuusaankopen dient de geest echter licht te zijn.

Dat was bij mij niet het geval aangezien we in coronagolf nummer 23 zitten, de klimaattop in Glasgow vooral een beleefd dansje was en antisemitisme in eindeloze golfbewegingen blijft terugkomen tot je er werkelijk gestoord van wordt. Nee, zo’n kek wekkertje ging m’n gemoed niet redden.

Zo blijft dat verhaal over Ongehoord Nederland door m’n hoofd spoken. De nieuwe omroep van Arnold Karskens, die per 1 januari aanstaande zendtijd krijgt om zich eindelijk gehoord te voelen, bleek een meneer in zijn raad van toezicht te hebben die royaal gebruik maakt van nazi-retoriek. Deze Taco Dankers mocht zich desondanks voorzitter van het clubje noemen, terwijl hij een rechts-radicale denktank runde met de naam Gefira. Ik zal uw zaterdagmorgen niet bederven door de boodschap van Gefira hier te herhalen, kort en goed komt het erop neer dat alles de schuld is van Joden, die geniepig bezig zijn het witte Europa te ondermijnen. De vertrouwde zondenbok strategie dus. Na een publicatie hierover in het NRC Handelsblad wist de heer Dankers niet hoe snel hij het veld moest ruimen; het bericht was nog niet gedrukt of hij was al opgestapt.

Daarmee zou je kunnen zeggen: probleem opgelost. Maar ik zit nog met zoveel vragen. Allereerst: hoe kan iemand vanuit een antisemitische denktank aanschuiven bij een nieuwe omroep, die zelf een pro-Israëlisch geluid wil laten horen? Is het onderwerp ‘wat vind jij eigenlijk van Joden?’ niet aan de orde gekomen tijdens de teamvergadering? Waren de heren te druk met zichzelf bezig om elkaars publicaties erop na te slaan? Waarover hebben die ideologische zielen met elkaar zitten praten?

Waar ik verder benieuwd naar ben: was meneer Dankers ook opgestapt als NRC de donkere hoekjes van zijn gedachten onbelicht had gelaten? En gaat hij nu met zijn denktank elders gif in de samenleving spuiten of vindt hij bij nader inzien dat Joden er helemaal niet op uit zijn om ‘westerse gemeenschappen te verdunnen’?

Ondertussen zit Karskens met de gebakken peren, want dit is niet de eerste keer dat zijn kakelverse omroep in het nieuws komt wegens onaardige sentimenten jegens de medemens. Toch vervelend, zo’n man probeert ook maar iets van betekenis in de wereld te brengen. Zo schrijft hij dat hij het nieuws ‘vanaf de andere zijde van de bol’ wil belichten. Dat worden veel reportages vanuit Nieuw-Zeeland dus, heerlijk.

Het zou alleen wel handig zijn als Karskens de definitie van ‘gehoord worden’ wat scherper krijgt. Op zijn website lees ik dat hij 40 jaar als journalist heeft gewerkt, vijftien boeken op zijn naam heeft staan en nu dus ook een eigen televisieomroep heeft. Aan platform geen gebrek. Gehoord worden, betekent echter niet ook instemmend geknik ontvangen. Net zomin als het krijgen van repliek kan worden gelijkgesteld met censuur.

Het is ook lastig, in deze woelige tijden navigeren. Laten we daarom inderdaad de boel zo zuiver mogelijk houden door enkel helder taalgebruik en scherpe definities in ons land toe te laten.