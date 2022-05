‘I Treni di Tozeur’ is een ramp om in je hoofd te hebben

Liggend in een te smal bed in een budgethotel in Antwerpen kon ik de slaap niet vatten. Af en toe hoorde ik een trein aankomen op Antwerpen-Centraal, en waarschijnlijk was dat de reden dat het nummer ITreni di Tozeur zich in mijn hoofd nestelde en daar niet meer uit verdween.

Het is een vreemd nummer, dat gaat over treinen in het Tunesische plaatsje Tozeur, en bijbehorende gevoelens van weemoed? Of heimwee? Geen idee. In 1984 was het de Italiaanse inzending voor het Songfestival. Het won niet, maar werd wel een hit. Muzikaal is het een ramp om in je hoofd te hebben, want er zit geen eind aan; je kunt het eeuwig door blijven zingen.

Er is een moment in het lied dat er ineens drie operazangeressen de kop opsteken. Dat is even schrikken, maar als dat nummer de hele nacht door je hoofd speelt, raak je zelfs aan die zangeressen gewend.