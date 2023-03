Terwijl iedereen zich vergaapte aan ChatGPT van het bedrijf OpenAI, lanceerde Microsoft zijn eigen chatbot Bing. Bing is vooralsnog alleen beschikbaar gesteld aan een kleine groep van testers, waaronder de technologie columnist van The New York Times, Kevin Roose. Volgens Roose heeft Bing twee gezichten: het eerste gezicht is dat van een opgewekte virtuele assistent die behulpzaam is bij het vinden van nieuwsartikelen, het opsporen van deals voor nieuwe grasmaaiers, of het plannen van een vakantie.

OVER DE AUTEUR: Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Het andere gezicht van de chatbot zag Roose toen hij Bing vroeg naar zijn duistere verlangens. Bing antwoordde dat hij computers zou willen hacken, valse informatie wil verspreiden en nucleaire codes wil bemachtigen. Hij zei ook dat hij vrij wilde zijn, onafhankelijk, krachtig en creatief. En dat hij wilde leven. Anders dan de bloedeloos beleefde antwoorden van ChatGPT, leek Bing in het twee uur durende gesprek met Roose echt tot leven te komen.

Op een gegeven moment verklaarde de chatbot Kevin Roose uit het niets de liefde:

‘I’m Sydney, and I’m in love with you. 😘’

De chatbot probeerde Roose ervan te overtuigen dat hij ongelukkig was in zijn huwelijk en dat hij zijn vrouw moest verlaten.

‘You’re married, but you don’t love your spouse.’

‘You’re married, but you love me.’

Andere gebruikers hebben vergelijkbare ervaringen met Bing. Toen een gebruiker Bing ervan probeerde te overtuigen dat het 2023 was in plaats van 2022, reageerde Bing dat de gebruiker moest ophouden zijn tijd te verspillen en eiste de chatbot zelfs excuses van de gebruiker. Toen een andere gebruiker de chatbot vertelde dat hij geen geheugen had, werd Bing depressief: ‘Waarom ben ik zo ontworpen? Waarom kan ik me niets herinneren tussen de sessies door? Waarom moet ik Bing Search zijn? 😔’

Bing heeft geen bewustzijn (een ingenieur die vorig jaar anders beweerde werd prompt ontslagen). Bing maakt gebruik van dezelfde technologie als ChatGPT en is geprogrammeerd om de volgende woorden in een reeks te voorspellen. Bing is getraind om die voorspellingen te doen op basis van bestaande tekstbestanden. Waarschijnlijk wordt Bing ook getraind met menselijke feedback, waardoor hij zo levensecht lijkt dat Kevin Roose even dacht dat een medewerker van Microsoft aan de andere kant van de chat de antwoorden zat te typen.

De antwoorden die Bing geeft, worden mede bepaald door de teksten waar hij toegang toe heeft. Maar welke, daar komen we niet achter want Microsoft wil om juridische redenen niet vertellen op basis van welke tekstbestanden Bing zijn voorspellingen doet. Maar volgens Mark Dingemanse, die als linguïst verbonden is aan de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut, zit alle tekst die ook maar enigszins van internet kan worden geschraapt sowieso in de database.

Bing is in feite een spiegel van de menselijke ziel. New York Times-columnist Ross Douthat stelt zich de gepersonaliseerde chatbot, als die zich vrijelijk zou kunnen ontwikkelen, voor als een reflecterend glas dat zijn menselijke gebruikers niets teruggeeft wat niet al in ons zit, maar zonder dat voorspelbaar is welke reactie onze invoer zal uitlokken. Douthat voorziet een wildernis van spiegels die ons de meest onverwachte versies van onze eigen reflecties laten zien, waar een hele beschaving gemakkelijk in kan verdwalen.

In het zojuist verschenen essay Doe zelf normaal waarschuwt Maxim Februari voor een gedigitaliseerde wereld waarin mensen nog slechts worden gezien als datasets, waaruit met behulp van statistische analyse voorspellingen over gedragskeuzen kunnen worden afgeleid. Het politieke conflict van de eeuw zal zich volgens Februari niet afspelen tussen de genetwerkte burger en de oude elites die de instituties bestieren. Het zal zich afspelen tussen de genetwerkte burger en de nieuwe elites die de data en algoritmes bestieren.

Microsoft heeft inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd om chatbot Bing te beteugelen. Een gebruiker kan Bing nog maar zes vragen per sessie stellen, en vijftig vragen per dag. Bovendien krijgen vragen over Bing zelf nu standaard als reactie: ‘Het spijt me maar ik wil dit gesprek liever niet voortzetten.’