Hyde Park in Hoofddorp, hoe verzint zo’n projectontwikkelaar het

Moderne verschijnselen; we komen er in om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week zijn pretentieuze namen voor nieuwbouwprojecten aan de beurt.

Goed, de omstandigheden waren niet gunstig. Het regende, of had net geregend, of zou weer gaan regenen. In elk geval kleurde de lucht het soort grijs dat alles onder haar mistroostig maakt. Dus dat hielp niet. Ik zat in de auto en reed langs een drassig terrein waar volop werd gebouwd. Aan de rand van het terrein stond een groot bord waarop werd verteld wat ze hier aan het bouwen waren. Een nieuwbouwwijk. Dat was niet zozeer bijzonder; de omgeving waar ik doorheen reed is in feite een grote nieuwbouwwijk. De naam van deze nieuwbouwwijk daarentegen was minder Nederlands dan deze omgeving deed vermoeden: Hyde Park.

Ik ben wel eens in Hyde Park geweest, toen ik op bezoek was in Londen en wat tijd moest volmaken. Het is een prachtig en groot park, midden in de stad, omgeven door statige woningen en bewoond door een enorme hoeveelheid brutale eekhoorns. Het heeft weinig gemeen met een nieuwbouwwijk in de polder onder Schiphol, behalve dat er wel eens vliegtuigen overheen vliegen.

Hyde Park in Hoofddorp is niet de enige nieuwbouwwijk die inspiratie uit het buitenland haalt. In Nieuwegein verrijst er binnenkort een wooncomplex dat vernoemd is naar de New Yorkse tegenhanger van Hyde Park: Central Park. Central Park wordt ook de naam van een nieuwbouwcomplex in het centrum van Breda (Central Park 076 is de volledige naam, waarbij 076 verwijst naar het kengetal van Breda. Het kan niet op.) New York is een grote bron van inspiratie in de vastgoedbranche. De Amsterdamse woningbouwcorporatie Ymere gaf de nieuwe woonwijk Overhoeks, die aan het IJ ligt, de bijnaam ‘​​Manhattan aan het IJ’. Ook in Amsterdam, in stadsdeel Nieuw-West, een wooncomplex voor studenten: Little Manhattan. Ongeveer elke hoogbouw die in Nederland verrijst en aan het water staat wordt Manhattan genoemd. In Almere heb je (voor zover ik weet) geen Manhattan. Wel New Brooklyn, volgens de ontwikkelaar een ‘schitterende, hippe, groene stadswijk’. Behalve Engels spreken de heren en dames projectontwikkelaars zo nu en dan ook een aardig woordje Français. Bij het Stationskwartier in Kampen worden verschillende typen woningen aangeboden, waaronder Voltaire en Versailles. Een appartementencomplex aan het water in Zwijndrecht heet High & L’eau. Onovertroffen is nog steeds de projectontwikkelaar die in 2019 de Amsterdamse wijk Bos en Lommer met wat Frans sterrenstof omtoverde tot Bois et Lombre.

Het waarom achter al deze pretentieuze nonsens laat zich raden. Zo’n bekende en romantische naam spreekt tot de verbeelding en geeft anoniem beton vanaf het eerste moment grootstedelijke grandeur en allure die potentiële kopers het water in de mond moet doen lopen. Neem een stuk braakliggend terrein, noem het De Tuilerieën en de fantasie doet de rest. Het daadwerkelijke resultaat is uiteindelijk altijd hetzelfde: een steriele en zielloze nieuwbouwwijk met een bespottelijke naam. Een Hollandse modderschuit met een exotische vlag. Ja, er gebeurt hier geen ene hol, het regent meestal en de enige mensen die je ’s avonds buiten ziet zijn maaltijdbezorgers, maar je woont mooi wel in Brooklyn. Een project een naam geven die het nooit kan waarmaken gebeurt natuurlijk overal (ouders doen het met regelmaat), maar het is opvallend hoe gemakkelijk men in de vastgoedwereld de (niet bijzonder dunne) lijn tussen sympathieke ambitie en potsierlijke pretentie weet te overschrijden.

Bovendien, met zo’n pretentieuze naam ontneem je het vastgoedproject in kwestie ook de mogelijkheid zelf uit te groeien tot zo’n iconisch fenomeen dat er later een ander vastgoedproject naar vernoemd zal worden. New New Brooklyn? Zal niet zo snel gebeuren. Manhattan aan de Maas aan het IJ aan de Hudson? Bekt niet heel lekker. Dus vastgoedvrienden, iets meer jullie best doen graag. Oh, en graag ook stoppen met ‘welke’.